Toto75-ennakko: Perjantai-iltana vielä välistartissa - “Tamma on aina parantanut seuraavalle päivälle”

Varjonovan edellinen kilpailu ennen perjantain Porin välistarttia on Vermosta 1. joulukuuta. Silloin tamma näytti loppukaarteessa järjestävän yllätystä, kun Olli Koivunen käänteli hevosta kärjen takaa kiriin. Harmittava laukka 200 metriä ennen maalia vesitti kuitenkin toiveet menestyksestä. Varjonova tuli vielä taustalta väkevästi loppumetrit.

"Erittäin harvoin tulee sellaista lähtöä eteen, joka jää harmittamaan, mutta Vermon kisa oli sellainen”, Bella Varjonen naurahtaa. “Olli Koivunen sanoi, että Varjonova lähti vielä paineissaan ryntäämään, kun laukka yllätti. Hevonen oli siis siinä vaiheessa täysissä voimissaan. Sen perusteella Varjonova kilpailee elämänsä kunnossa. Kyllä sen voi ainakin luvata, että tamma on tauluaan paremmassa iskussa."

Perjantain välistartti pelaajien on syytä seurata huolella. Mikäli tamma menestyy Porissa, kertoimet saattavat pudota, mutta esimerkiksi pussitus ja tasaisempi sijoitus voisi maksaa korkojen kera itsensä takaisin lauantaina kaikissa pelimuodoissa. Kaksarissa kakkossijakin riittää lunastukseen.

"Varjonova on sellanen hevonen, että lyhyt starttiväli ja peräkkäisen kilpailupäivät sopivat sille. Tamma on aina parantanut seuraavalle päivälle. Toki volttilähtö on sille vähän hankala, ja kumpikin kisa juostaan volttilähtönä. Toivotaan Porista hyvää ja ehjää suoritusta. Vermossa lauantaina tamma pystyy onnistuessaan todella korkealle. Voitot ovat toki olleet kortilla viime aikoina ja viime vuosina, joten sellainen olisi jonkinlainen yllätys."

Varjonovalla on yksi erikoispiirre, joka harvalta hevoselta löytyy. Se on täydellinen kumppani, oli tilanne mikä tahansa.

"Varjonova on tallin luottohevonen", Varjonen ylistää. "Sitä kiltimpää hevosta en ole tavannut, enkä tule tapaamaan. Sille on käynyt kaikki. Tamma on erittäin palvelualtis, ja se on ollut mukana terapiahevosena ratsastustunneilla, Varjonova on osallistunut elokuva- ja mainoskuvauksiin. Se ei koskaan aiheuta mitään hämminkiä. Jopa minä pärjään sen kanssa raveissa, koska se jaksaa odottaa että pääsen kyytiin", Varjonen nauraa.

Jotain erityistä on myös Varjonovan valmentajassa Bella Varjosessa.

"Joka aamu kello soi jo 4.30, mutta en ole ehtinyt kellonsoittoa pitkään aikaan kuuntelemaan. "Herään itsestään 4.15 ja lähden tallille. Syötetään hevoset, kuuden aikaan siivotaan karsinat ja puoli kahdeksalta aletaan ajamaan hevosia. Raviurheilu on edelleen mukavaa hommaa ja joka päivä kun töihin lähtee saa olla onnellinen, että pääsee tekemään työtä, jota haluaa."

"Toki sitä varsinkin vanhemmiten tietää iltapäivällä, että töitä on tehty. Kun siihen lisätään vielä ravipäivät, niin eihän se ihme ole, jos välillä väsyttää."

Tästä kupongille: