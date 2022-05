Toto75-ennakko: Porsche kaasuttaa ulkoradalta - "Kuopio Stakes on kauden päätähtäin"

Lauantai on Oinosen pariskunnalle jännittävä päivä. Nineeleven on aloittanut kautensa nousujohteisesti. Toisaalta samaan aikaan harmitusta aiheutti se, että Kuopio Stakes juostaan hevospulan vuoksi suoraan finaalina. Rata-arvonta heitti Porschen tylysti ulkoradalle.

"Tämä kilpailu on kauden päätähtäin, ja harmittaa tietenkin omasta ja kaikkien muidenkin puolesta, ettei karsintoja saatu kasaan", Oinonen summaa. "Heikki Korhosen kotiradan hevonen MAS Felipe ei päässyt edes yrittämään, ja kaksi muutakin putosi ulos jo tässä vaiheessa. Kasiradalta voi olla vaikea päästä edes johtavan rinnalle, vaikka haluaisikin. Todennäköisesti kuitenkin ajetaan eteenpäin ja toivotaan parasta."

Tuoreimmassa kisassaan Nineeleven venyi upeasti totosijalle lähdössä, jonka vei nimiinsä ruotsalaishirmu Asteroid.

"Nineeleven meni Vermossa kovan ajan, ja hevosen suoritukseen pitää muutenkin olla tyytyväinen. Lähdimme todella isoja poikia vastaan aika maltillisella taktiikalla. Juoksun tempo oli aavistuksen nykivää, mikä saattoi vaikuttaa lopputulokseen yhdellä sijalla. Porsche meni kuitenkin täydellä matkalla 12-alkuisen ajan, mikä tuntuu uskomattomalta. Jos joku olisi sanonut kaksi vuotta sitten, että meidän tallin nelivuotias kulkee niin kovaa, en olisi millään uskonut."

Derbyyn hevosta ei ole kokonaisuudessaan maksettu, joten syksyn klassikko menee väistämättä sivu suun. Ruotsin turnee on jossain vaiheessa mahdollinen, mutta sillä Oinonen ei ainakaan vielä vaivaa päätään.

"Kuopion jälkeen mitään kisoja ei ole lyöty lukkoon. Ruotsissa saatetaan hyvinkin jossain vaiheessa käydä, mutta tuskin vielä kesällä. Kulurakenne on reissuissa sellainen, että asiaa pitää miettiä monelta kantilta. Ensinnäkin kotipuolessa on paljon järjesteltävää, jos meinaa olla pidempään reissussa. Kymi GP ja St. Michel -päivinä on nelivuotiaille tarjolla hyvät lähdöt, jotka todennäköisesti ajetaan. Liikaa ei kannata kuitenkaan suunnitella etukäteen."

Nineelevenin hurja viime vuosi ei ole vaikuttanut Oinosen perheen arkeen ainakaan merkittävästi. Menestys ei ole kihahtanut kypärän sisään.

"Juu, ei ole sellainen tunne, että olisi voittamaton", Oinonen nauraa. "Tämä on arvaamaton laji, joten vaikka tosissaan tehdään töitä ja yritetään menestyä, niin eletään päivä kerrallaan. Sen verran näin hyvän hevosen syntyminen on vaikuttanut, että välillä tuntuu, etteivät tallin muut hevoset voi millään riittää, kun yksi menee niin hienolla tyylillä. Yritetään kuitenkin taistella koko tallin voimin eteenpäin."

Nineeleven ei ole Oinosen perheen tallin ainoa valttikortti Kuopiossa. Kolmevuotislähdössä paalupaikalta lähtevä Irondanger on ottanut huimia harppauksia alku-urallaan.

"Koko ajan Irondanger tuntuu menevän eteenpäin", Oinonen kiittelee. "Tuoreimmassa kisassaan sen meni 1.16-tuloksen suhteellisen helposti. Finaali on mielenkiintoinen, eikä siinä passaa jäädä odottelemaan Luciano Bryneä ja kumppaneita. Onhan se yllättänyt, miten paljon Irondanger on muutamassa startissaan kehittynyt."

Taktiikkaan valmentaja ottaa kantaa vain ohuesti.

"Kärkipaikalta olisi kiva ajaa, mutta Pekka Korpi on puoliaktiivinen mies ja hän saattaa myös haluta hevosensa kanssa keulaan. Varmasti moni muukin mielii kärkipaikalle. Ohjastaja tekee kaikki ratkaisut tilanteen mukaan."

Ennen lauantaita Oinonen toivoo vain, että Kuopioon päästään mukaan kahdella terveellä hevosella.

"Keskiviikkoillan perusteella kaksikolla on kaikki kunnossa, mutta tallin muilla hevosilla on ollut yskää. Mitään merkkejä ei ole ilmassa, että se olisi tarttunut starttihevosiin. Toivotaan, että viimeistelyissä ja kisassa molemmat pystyvät näyttämään parastaan."

NINEELEVEN kilpailee lähdössä 9 (Toto75-1) ja IRONDANGER lähdössä 6 (Toto75-3)