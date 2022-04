Toto75-ennakko: Prinsessa hamuaa Arvid Åvallin kruunua - "Lähden ajamaan tosissaan kilpaa"

Voi hyvällä syyllä sanoa, ettei 22. näytös ole vienyt hekumaa kahden supertamman kohtaamisista. Päinvastoin, jokainen matsi on tarjonnut ainutlaatuista herkkua ravijännäreille.

Pekka Korpi on valmis kaventamaan kotiradallaan kaksikon välistä eroa kohtaamisten voitoista, jotka ovat tällä hetkellä An-Dorran eduksi lukemin 13-8. Silloin tällöin väliin on mahtunut muitakin, ja joskus molemmat ovat kangistuneet ulos voittotaistosta otettuaan jo matkalla toisistaan mittaa.

"Hyviä hevosia on finaalissa mukana monta, mutta siitä rinnalta lähtee todella kova hevonen", Korpi kehaisee kilpakumppaniaan. "Lähden ajamaan tosissaan kilpaa, kuten aina ennenkin. Vastus vain on niin kova, ettei lähdön voittaminen tule olemaan helppoa."

Korven lyhyet, mutta ytimekkäät kommentit enteilevät kuitenkin sitä, että tällä kertaa Magical Princess saattaa olla ohittamaton.

"Viimeksi karsinnassa vastus oli helpompi, mutta Magical Princess oli oikein todella terävä koko matkan. Se oli nyt parempi kuin aikaisemmin. En osaa sanoa, tekeekö tamma kauden toistaiseksi parhaan juoksunsa lauantaina. Olisi nyt kuitenkin yhtä hyvä kuin karsinnassa, jossa se tosiaan tuntui käteen mainiolta."

Molemmat huippuyksilöt ovat ansainneet urallaan yli 400 000 euroa. Magical Princessin ansiot kilpailua kohden ovat toistaiseksi olleet yli 10 000 euroa, mihin vain ani harva hevonen Suomessa pystyy. Siksi tuntuukin täysin uskomattomalta, että samanlainen poikkeusyksilö lähtee rinnalta matkaan.

Lähdön matkavauhdin määrää todennäköisesti An-Dorra, jonka tekemisiin Korpi ei voi vaikuttaa. Hänen kannaltaan ainoa merkitsevä asia on, että prinsessalla on kaikki kunnossa. Kultasormi on ollut tyytyväinen karsintalähdön ja kisaviikon väliseen aikaan.

"Keskiviikkoiltaan saakka kaikki on mennyt ilman takapakkeja. Pitää vain yrittää laittaa kunnolla kampoihin. En osaa sanoa, miten kisassa käy. Talvi on yritetty tehdä töitä ja lähdetään katsomaan, onko työ mennyt hukkaan vai ei", Korpi lohkaisee.

Korven tallista tulee myös pelillisesti varsin mielenkiintoinen Toto75-nimi lauantaille. True Devotion sai arvonnassa kakkosradan, mikä tietää todennäköisesti onnistunutta reissua kärkiporukassa.

"Lähdetään silläkin tosissaan kokeilemaan. Tamma on kaikin puolin hyvässä kunnossa", Korpi päättää.

Magical Princess juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 11, joka Toto75-pelin päätöskohde