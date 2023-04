Toto75-ennakko: Reijo Kenttälän unelmaviikonloppu alkaa Porista - sunnuntaina taistellaan kuninkuudesta Inarissa

Ray Boy on tehnyt raviuransa Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksesta. Ensimmäisen kauden statistiikka 8: 5-2-0 kertoi heti, että kyseessä on tavallista parempi ravuri. Viime vuonna ykkössijoja tuli peräti 12, joten Ray Boy oli yksi voitokkaimmista hevosista Suomessa.

Mäki-Tulokas ei ole hyvän aloituksen jälkeen järin yllättynyt, että Ray Boy on pystynyt kahlaamaan läpi sarjojen. Lauantaina tehtävä on kuitenkin entistä kovempi.

"Nopeutensa puolesta Ray Boy ei varmasti häviä kenellekään", Mäki-Tulokas tähdentää. "Lauantain lähtö on tietenkin todella kova. Se positiivinen puoli ylisarjassa on, että näitä lähtöjä pääsee ajamaan koko kesän, vaikka pärjäisi."

Valmentajan päätös ajaa pronssidivisioonaa alle 50 000 euron voittosummalla sai lisäuskoa tuoreimman huippuesityksen jälkeen.

"Ray Boy teki Turussa vahvan esityksen johtavan rinnalta. Se ei ole hevoselle missään nimessä toivepaikka. En osaa sanoa, hävisikö se paremmalle, kun juoksupaikoilla on kuitenkin niin iso merkitys. Tuo esitys antoi kuitenkin vahvistusta siihen, että näitä lähtöjä voi ajaa."

Hevosen parhaat puolet tulevat esiin, kun se pääsee iskemään päätöspuolikkaalla hyvistä selistä.

"Minulla ei ole mitään tilastoja, mutta parhaimmillaan Ray Boy on selkäjuoksun päätteeksi. Se pystyy silloin tekemään todella terävän lopetuksen. Ruuna voitti uransa alussa keulastakin, mutta ehdottomasti toisten takaa Ray Boy on kaikista vaarallisin. Se on eria asia, pystyykö se näitä lähtöjä voittamaan. Mahdollisuudet siihen ilman muuta on."

Ray Boyn kasvattaja Reijo Kenttälä on innostunut vanhemmalla iällä tosissaan raviurheilusta, mutta alkujaan hän on porokilpaurheilun pioneereja. Pudasjärveläinen omistaa Esa Kalevan kanssa hallitsevan porokuninkaan Sämpylän. Se on saanut nimensä Graceful Swampin mukaan, ja Kenttälän kytkös raviurheiluun on muutenkin vahva. Hänellä on ollut Seppo Suurosen kanssa myös kimppaporo, joten yhteistyö on toiminut molempiin suuntiin.