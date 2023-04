Toto75-ennakko: Ritge, Brooke, Teilor ja Stefani - lauantaina saapuu kengittä kilpaileva Kauniin Rohkee

Petri Hirvonen laskeskelee olleensa raviurheilussa mukana pyöreät 40 vuotta. Kauniin Rohkee saa kotona treeniä vanhan kansan putkireellä, eikä nykyajan ratahiittejä ajeta kuin ani harvoin, jos silloinkaan.

"Siitä saattaa olla pitkästi toista vuotta, kun Kauniin Rohkee on kotona edellisen kerran ollut kärryt perässä", Hirvonen aloittaa. "Tiistaina oltiin edellisen kerran rekiajelulla, ja tammalla vaikutti olevan kaikki kunnossa. Se on hevoselle ihan normaalia treeniä. Tässä on 40 vuotta koitettu touhuta hevosten kanssa, eikä montaa sellaista päivää ole tuona aikana ollut, etten olisi tavalla tai toisella ollut hevosten kanssa tekemississä", Hirvonen nauraa.

Vaikka valmentaja luottaa hyväksi todettuihin vanhanajan menetelmiin, niin lauantaina on ohjastaja Mikko Huttusen kanssa pohdittu balanssimuutosta, joka kiinnostaa varmasti myös pelaajia. Vermossa tamma juoksi vielä hokkikengässä.

"Hevosella on tällä hetkellä kuluneet kengät jalassa. Sellaista juttelin Mikon kanssa, että pitäisikö repäistä kengät pois. Isot pojat aina puhuvat, että kaikkea uutta pitää kokeilla, joten tässä tilanteessa sellaista suunniteltiin. Balanssimuutoksella pyritään helpottamaan tamman alkua, joka varsinkin volttilähdössä on ollut vaikeaa. Joskus kengättömyyttä on kokeiltu, mutta silloin laukkoja saattoi tulla muista syistä. Balanssimuutoksella haetaan positiivista muutosta, ja lopputuloksen näkee vasta startissa."

Kauniin Rohkee laukkasi viimeksi kiihdytyksessä pahoin, mutta kulki sitten viimeiset 1800 metriä peräti 24,6-kyytiä. Se onkin kuuma tipsi monen papereissa lauantaille, vaikka valmentaja suhtautuu tulevaan kisaan aavistuksen maltillisemmin.

"Vähän on harmittanut tamman puolesta, että se joutuu usein tekemään juoksunsa raskaimman kautta, mikä johtuu juuri tahmeasta alusta. Mikko on usein kisan jälkeen sanonut, että hevonen olisi jaksanut mennä vielä kierroksen samaa vauhtia. Paljon meidän mahdollisuuksiin vaikuttaa se, miten Kauniin Rohkee pääsee matkaan. Kunnossa tamma kilpailee."

Hirvonen valmentaa muutamaa hevosta kerrallaan, ja tekee sitä harrastepohjalta. Hänen tyttärensä Elina Hirvonen on Forssan ja nykyään myös Teivon radan johdossa. Nainen ajoi uransa ensimmäisen starttinsa Kauniin Rohkeen emällä Liina-Lorulla. Sen jälkeläiset ovat saaneet nimensä tutun suosikkisarjan mukaan. Erkki Rautiainen on kasvattanut hevosia 1960-luvun alusta saakka.

"Nimet ovat sitä perua, kun sarja alkoi ja appiukolla oli eläkkeellä aikaa katsoa Kauniita ja Rohkeita. En ole ehtinyt sarjaa itse juurikaan seuraamaan", Hirvonen nauraa.

Kauniin Rohkee nousee viidestä jälkeläisestä ykköseksi, ja sillä alle 150 senttiä korkealla tammalla saattaa olla sanansa sanottavana myös tulevaisuudessa.

"Se on pieni ja pippurinen tamma, joka on tarkka omasta reviiristään. Karsinan oveen ei kannata nojata, eikä siihen juuri kukaan ole nojannutkaan. Tallin käytävällä ja kisapaikalla tamma on kiltti, mutta virtaa sillä riittää. Kun pesupaikalle menee, niin aika monta pyöräytystä joutui viimeksikin tekemään, ennen kuin päästiin pesulle", Hirvonen päättää.

Kauniin Rohkee juoksee Lahden ravien lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde