Toto75-ennakko: “Se yksi viikonloppu on haaveena”

Lappeenrantalainen raviharrastaja Jouni Heimala tuo Vermon tammavolttiin oman kasvattinsa. Varoitus on ehtinyt näyttää jo osan kapasiteetistaan, mutta hevosen läpimurto seuraavalla sarjatasolle ja lähemmäs tammahuippua siirtyy ensi kaudelle. Kuluvalla kaudella nähtiin kuitenkin selkeitä välähdyksiä hevosen kyvyistä.

"Varoitus meni paljon eteenpäin", Heimala vahvistaa. "Nyt alla on kaksi poisjääntiä. Tuoreimman kisan jälkeen hevosta hoidettiin, jonka vuoksi se joutui jäämään Vermosta pois. Tuoreempi poisjäänti johtui siitä, että tallin varsa tuli kipeäksi, ja sitä alkoi luulottelemaan tämänkin tulevan tautiin. Ei hevosesta kuitenkaan mitään löytynyt, kun otettiin siitä varmuuden vuoksi verikokeet. Missään nimessä en halunnut ottaa kuitenkaan sitä riskiä, että vasta jälkikäteen hevonen olisi todettu kipeäksi."

Vermon kisaan valmistautuminen ei ole mennyt olosuhteiden puolesta toiveiden mukaisesti.

"Keskiviikkona oli tarkoitus käydä radalla, mutta yön jäljiltä paikat olivat kovina. Viimeistelyt ajetaan torstaina, mikä menee vähän lähellä starttipäivää. Olosuhteet ovat kuitenkin nyt sellaiset, että niiden kanssa pitää vain yrittää pärjätä. Toivottavasti olisi vain kaiken aikaa plussalla, ja sitten jouluksi saisi tulla lunta. Talvea ei kuitenkaan ole näille leveysasteille luvassa."

Mielenkiintoa tulevaan kisaan lisää se, että Tapio Perttunen ajaa hevosta ensimmäistä kertaa. Ammatikollegat eivät ole onnistuneet tamman kanssa kovin hyvällä prosentilla, kun ovat kyytiin muutaman kerran päässeet. Silti varsinkin pelaajat varmasti odottavat vesi kielellä, miten käy tällä kertaa.

"Tapsan piti ajaa hevosta jo kerran aikaisemmin, mutta silloin tammalle tuli harmittavasti kaviopaise. Tällä kertaa en kysynyt häneltä etukäteen mitään, vaan laitoin miehen kuskiehdokkaaksi. Ensimmäistä kertaa kun ajaa, niin vaikea sitä on sanoa, miten Varoitus sopii hänelle. Tapsa on joka tapauksessa mielestäni mestarikuski."

Tulevalle lauantaille Heimala ei lataa menestypaineita, koska ilmassa on starttitauon ja kelien vuoksi riittävästi kysymysmerkkejä. Pidemmällä tähtäimellä miehellä on kuitenkin sama unelma kuin muilla suomenhevosihmisillä.

"Se yksi viikonloppu on haaveena. Jos joskus tulevaisuudessa pääsisi mukaan kuninkuusraveihin, niin olisihan se unelmien täyttymys."

Valmentaja ei haaveile isosta viikonlopusta yksin.

"Sitä pidän hienona asiana, että puolisokin on yhtä kiinnostunut tästä lajista. Monta kertaa saunann lauteilla ollaan mietitty, mikä klikkaa, jos menestystä ei ole tullut. Varoitus on vahva ja kestävä hevonen, joten potentiaalia sillä on päästä jonain päivänä isoihin kisoihin mukaan."

Heimalan tallissa on aina ollut suomenhevosia, mutta innostus on laajentunut perheessä myös nopeamman rodun suuntaan.

"Velimiehen kanssa hankittiin huutokaupasta lämminverinen. En tiedä, mikä häneen meni, kun ei sellainen ole aikaisemmin oikein kiinnostanut. Eldon Web taitaa olla edellinen tallin lämminverinen, mutta siitä on jo jokunen vuosi aikaa. Kokeillaan, mitä varsan kanssa saadaan aikaiseksi."

Toto-kupongille tästä linkistä.