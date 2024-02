Toto75-ennakko Seinäjoki: Knows Manalla jo neljäs voitto hakusessa

Viikon Toto75-voittajat ratkotaan lauantaina Seinäjoen lakeuksilla. Iltapäivä huipentuu lämminveristen ja kylmäveristen avoimiin ryhmäajoihin, mutta ohjelmassa on monta muutakin hyvää lähtöä.

Yksi näistä on Toto75-pelin toisena kohteena ajettava enintään 22 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2600 metrin ryhmäajo.

Eturivistä suosikkeina matkaan lähtevät New Grove Xtacy sekä tauolta palaava Kiikku’s Nea. Takarivistä ysinumerolla uran ensimmäistä 75-tolppaa metsästämään lähtee Henry Kuusiston valmentama Knows Mana. Kolmen voiton putkessa kisaavan ruunan kolme edellistä starttia on voittoisasti ohjastanut Henri Bollström, mutta hänen lomaillessa, ajajaliigan kärkinimi Santtu Raitala nousee lauantaina hevosen rattaille.

”Lähtö vaikuttaa aiempia startteja kovemmalta, mutta hyvin hevonen on koko ajan treenannut, ja siksi lähdenkin matkaan ihan luottavaisin mielin”, Kuusisto kommentoi.

”Lähtöpaikka olisi saanut olla vielä hieman parempi, mutta ei tuo katastrofi ole. Keskipitkän matkan uskon sopivan hevoselle, sillä tämä on iso ja riski menijä.”

Viime syksynä ennen Kuusistolle siirtymistä Knows Mana kilpaili Mauri Jaaran tallissa, kunnes Kuusisto kiinnostui siitä netissä olleen ilmoituksen perusteella.

”Ensiksi vähän tutkin sen juoksuja ja sitten laitoin tarjouksen menemään. Kimppalaiset olivat äänestäneet hyväksyvätkö tarjouksen ja lopulta se oli mennyt läpi äänin 5-4”, Kuusisto kertoo.

Knows Manan suoritukset Kuusiston tallista olivat alkuun nousujohteisia, kunnes hevonen alkoi napsia voittoja yksi toisensa perään. Kesää kohti mentäessä odotukset Knows Manasta ovat kasvaneet.

”Uskon tämän pärjäävän jatkossakin. Tämä meni kuitenkin 13-tuloksia nyt talvella hokkikengästä, joten eiköhän kesällä vauhtia löydy vielä lisää”, valmentaja-omistaja miettii.

Taktiset valinnat Kuusisto jättää lauantain osalta Raitalalle.

”Santtu saa päättää mitä tekee. Tämä on kuitenkin siitä hyvä hevonen, että se pystyy menestymään niin keulasta kuin selästä. Kolmen joukkoon hevosta odotan, mutta ei voittokaan yllättäisi”, Kuusisto tuumaa.

Knows Mana juoksee Seinäjoen Toto75-pelin toisessa kohteessa lähdössä 6.