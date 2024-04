Toto75-ennakko Seinäjoki: Valmentajalla selkeä näkemys mistä MAS Flashin nykyvire kumpuaa

Kovimman tehtävän edessä Christa Packalénin kolmikosta on Toto75-pelin päätöskohteena ajettavassa Seinäjoki Racessa kilpaileva Jason’s Camden, jolla kävi hyvä tuuri rata-arvonnassa päästessään kiihdyttämään numerolla yksi. Viimeksi 8-vuotias ruuna tsemppasi keulajuoksun päätteeksi kakkoseksi Porissa ajetussa Kultaloimessa.

”Lähtöpaikka on hirmuinen etu, kun lähtö on ihan superkova. Mielenkiintoista nähdä mihin riitetään, mutta hyviä suorituksia hevonen on tehnyt kaikkiin startteihin meiltä”, Packalén miettii.

Sijoitustoiveita hän ei heittele, vaan kertoo olevansa tyytyväinen, kun hevonen jatkaa hyvien suorituksen sarjaa.

”Haluan nähdä sen antavan itsestään ulos maksimit. Mihin se sitten riittää, on toinen asia”, valmentaja näkee.

32-vuotias Packalen on yhdessä Svante Ericssonin kanssa Seinäjoki Racen nuorimmat valmentajat. Jo mukana olo siis tuntuu hyvältä.

”Nämä hetket ovat ehdottomasti tämän lajin suola. Pitää aina olla tyytyväinen, kun pääsee kilpailemaan tällä tasolla”, Packalén sanoo.

Toto75-pelin avauskohteena ajettavassa lämminveristen pronssidivisioonafinaalissa Packalénin valmentama Kiikku’s Giant hakee kakkosradalta paluuta voittokantaan. Viimeksi Vermossa hevonen sijoittui keulan rinnalta seitsemänneksi.

”Jostain syystä se oli vaisu. Luulen tuon olleen henkistä väsymystä, sillä mitään vikaa hevosesta ei löytynyt. Täytyy siis edelleen luottaa hevoseen, kun lähtöpaikkakin on hyvä”, valmentaja miettii.

Taktiset valinnat Packalén jättää kaikkia tallin hevosia lakeuksilla ohjastavan Hannu Torvisen mietittäväksi. Harjoitusten perusteella menestys ei kuitenkaan yllätä.

”Oikein hyvältä hevonen tuntuu, ja ajetaan sitä vielä kotona perjantaina”, Packalén miettii.

Haastajadivisioonafinaalissa MAS Flash pääsee myös matkaan huippuasemista, kun lähtöpaikka osui kakkosradalle. Viime starttiin Teivossa 6-vuotias oli täysin omaa luokkaansa.

”Se on ollut jo jonkin aikaa tosi hyvä. Kotona hevonen tuntuu hyvältä, joten menestymään täytyy lähteä”, Packalén toteaa.

MAS Flash on tehnyt läpi uransa mukavaa työtä, mutta viime kuukausina hevonen on ollut selkeästi vielä aiempaa parempi. Valmentajalla on selkeä näkemys mistä hevosen nykyinen suoritustaso kumpuaa.

”Luulen, että se on vain saanut tarpeeksi aikaa nousta nykyiselle tasolleen. Hevosta on jo pitkään päästy treenaamaan katkoitta ja myös startit ovat vieneet sitä eteenpäin.”

Toto75-kierroksella jackpot-rahaa on jaossa 70 000 euroa.

Muokattu 18.4. kello 15.56: Jason’s Camdenin ikä korjattu.