Toto75-ennakko: Sievistä Solvallaan? - “Ajetaan ensin Vermossa”

Kavioliiga-ravit Vermossa ovat ilotulitusta alusta loppuun. Sydäntalven finaalilähdöt ovat käsillä, joten tarjolla on neljä 16 hevosen volttilähtöä, joissa kussakin taistellaan 10 000 euron ykköspalkinnosta. Yksi pitkämatkalaisista on Timo Lahden valmennettava Pitch Perfect.

Tamma kävi 12. joulukuuta voittamassa vakuuttavasti karsinnan juostuaan päätöskierroksen johtavan rinnalla. Loppusuoralla olisi voinut käydä hassusti, jos jänis olisi juossut hevoslauman edestä radan poikki, mutta se malttoi odottaa radan reunalla kunnes kaikki osallistujat ylittivät maalilinjan.

"Pitch Perfect taisi huomata jäniksen, kun se pyöritteli korviaan siihen malliin maalisuoralla. Hyvä merkki oli, että vaikka hevonen joutui tekemään päätöskierroksella ihan kunnolla töitä johtavan rinnalla, ei se näyttänyt ottavan hommaa tosissaan. Ainakin sellainen vaikutelma jäi, että Pitch Perfect tuli voimia tallella maaliin."

Finaalipäivänä tehtävä on tyystin erilainen, sillä Vermossa 20 metrin pakilta ykköseksi nouseminen vaatii aina huippuonnistumisen. Joskus sekään ei riitä edes totosijaan.

"Odotan paljon ja uskon hevosen edelleen parantavan, mutta toivoisin apuja myös paaluhevosilta. Tehtävä on hankala, jos paalulta aloitetaan suhteellisen maltilla ja sen jälkeen vauhti kiihtyy tasaisesti matkan edetessä. Pitch Perfect pääsee hyvin matkaan, mutta meitä auttaisi kovasti, jos kärki vetäisi alussa vähän ylikovaa, eikä paikkoja jaettaisi ihan sovinnolla."

Tallin ykkösnyrkillä on ollut pienempiä ja vähän suurempia ongelmia matkansa varrella. Lahti on valmennusfilosofialtaan niitä ihmisiä, jotka eivät purista hevosista viimeistä tippaa treenlenkeillä. Ison hevosen kohdalla asiaa ei voi korostaa liikaa.

"Sanoisin, että Pitch Perfectin kohdalla valmennusmäärä ovat puolet siitä, mitä tiukimmilla treenareilla. Hevosta on laiteltu nätistä, ja olen ajanut neljän vedon harjoituksia. En koe, että hevosta kannattaisi kotona ajaa koskaan väsyksiin, sillä ei se oikein itse ymmärrä sitä, miksi näin tehtäisiin. Tärkeintä on pitää lihaksisto hyvässä kunnossa, ja tammalla on vielä moottorin puolesta varaa parantaa."

Osittain samoista syistä ulkomaille lähtö on ollut ajatuksissa.

"Pitch Perfect kärsii isona hevosena kovasti siitä, jos se ei saa pitoa radasta. Muutenkin tamma on tarkka siitä, millaisessa kunnossa kavioura on. Valitettavasti tilanne Suomessa on se, ettei etukäteen voi ihan varmaksi sanoa, onko rataolosuhteet ravipäivänä minkälaiset. Ei sitä tietenkään voi luvata Ruotsissakaan, mutta siellä riskitekijät ovat kuitenkin pienemmät."

Reissu kruunujahtiin ei ole mikään pikkujuttu Sievistä käsin, mutta logistisesti asia on mietitty valmiiksi. Yksi tyttäristä on valmiiksi ottamassa tarvittaessa tammaa vastaan.

"Perheen kaksi poikaa eivät ole yhtä kiinnostuneita raviurheilusta. He kysyvät lähinnä ravien jälkeen, tuliko paljon rahaa", Lahti nauraa. "Molemmat tytöt puolestaan tekevät tätä hommaa tosissaan. Ira-Maria on töissä Petri Salmelan tallissa Solvallan lähellä, joten siellä olisi Pitch Perfectille paikka valmiina. Ajetaan kuitenkin ensin Vermossa ja toivon vain, että tamma tekee taas hyvän esityksen. Pitch Perfectin kanssa saatetaan kuitenkin jossain vaiheessa lähteä Ruotsiin yrittämään."

Pitch Perfect juoksee lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde

