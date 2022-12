Toto75-ennakko: Siru ja Morison - "Minulle kelpaa mainiosti tällainen vähän hitaampi talvihevonen"

Tänä kesänä Morisonin valmentaja Siru Juutinen hyödynsi kesätauon hevosen terveydentilan kohentamiseen. Ruuna ei pystynyt kevään starteissaan odotetun vahvoihin suorituksiin, joten etupolvien jännekanavat operoitiin Forssan maratonin jälkeen.

Leikkaus onnistuin hyvin, ja Morison sai olla kesän laitumella. Syyskuun kontrollissa hevosen valmentajalle näytettiin vihreää valoa treenaamisen suhteen, mutta syksyn tauti viivästytti kilpailukauden avaamista muutamalla viikolla. Paluu radoille tapahtui vihdoin 26. marraskuuta.

"Olin ensimmäiseen starttiin Turussa jo oikein tyytyväinen", Juutinen tiivistää. "Tuota kisaa ennen Juha Utala oli kertaalleen ajanut Morisonilla 1.30-vauhtisen harjoituksen. Lokakuussa tallissa oli kuume- ja räkätautia, joten Turun kisa olisi voinut mennä paljon huonomminkin. Etukäteen hevosella oli tarkoitus ajaa ravia ja tarjota nätti reissu pitkältä tauolta. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin, minkä lisäksi Morison otti startin hyvin."

Seuraavassa kisassa Morison nappasi jo 600 euron kolmospalkinnon, ja tarkkaavaisimmat laittoivat jatkoa ajatellen vinkkimerkin lähtölistoihinsa.

"Jokimaalla ajettiin jo vähän rohkeammin. Morison meni odotetusti Turun kisasta eteenpäin. Se oli jo lähelle kympin suoritus. Pitää muistaa, että aina hyvinkin onnistuneet operaatiot ja vuodet voivat jättää hevoseen jälkensä. Siksi pitää edetä rauhassa, ja vasta useamman kisan jälkeen voi vetää johtopäätöksiä, onko Morisonin kilpailuhuumori pysynyt ennallaan."

Juutisen iloksi kotioloissa kaikki vaikuttaa joulun lähestyessä hyvältä.

"Maanantaina ajoin hevosella harjoituksen, ja Morison meni iloisesti. Se oli tosi letkeän tuntuinen, joten miksei se voisi olla meidän päivä jo lauantaina. Minulle kelpaa ykkössija mainosti, jos se on tullakseen. Odotuksia en halua asettaa, sillä aina se tärkein asia on kulkea alusta loppuun ravia. Sen jälkeen toivotaan, että hevonen pystyisi kilpailemaan omalla tasollaan. Näissä lähdöissä ihan kaiken on mentävä nappiin, jos mielii taistella voitosta."

Valmentaja on varoitellut Morisonin epävarmuutta säännöllisesti. Vuosittainen laukkaprosentti on vaihdellut 25-47 prosentin välissä, ja koko uralla lukema on 34. Keskimäärin kerran kolmesta uhkakuva on siis toteutunut.

"Nyt näen kiihdytyksessä pienen riskin siinä, kun Aatsi lähtee rinnalta todella vauhdikkaasti, ja Morison on kilpailuhenkinen hevonen. Täytyy vain toivoa, ettei meidän hevosella mene hokat solmuun lähtösuoralla. Morison on innokas kaveri, ja se pyritään pitämään mahdollisimman rauhallisena."

Morison on Siru Juutisen oma kasvatti, joten reilun 11 vuoden taival on ollut ikimuistoinen naisen raviuralla. Kesän kuumissa vauhtikisoissa parivaljakko ei ole juurikaan juhlinut, mutta talven hokkikeleillä meno on ollut sitäkin upeampaa. Morisonilla on urallaan 31 voittoa, joista peräti 27 on irronnut loka-huhtikuun aikana.

"Minulle käy vallan mainiosti tällainen vähän hitaampi talvihevonen”, Juutinen naurahtaa. “Se on tullut selväksi, ettei Morisonin maksimivauhti riitä kesällä, joten silloin on turhan edes yrittää. Oikein kunnon talvi passaa hevoselle parhaiten, ja jos hevonen vain saa kilpailla terveenä, uskon sen myös tänä talvena pystyvän aina ravatessaan vähän pärjäämään", Juutinen päättää.

Morison juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 6, joka Toto75-pelin toinen kohde