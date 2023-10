Toto75-ennakko: Sisarukset iskevät voimalla - "Voitto olisi järkyttävän iso yllätys"

Sastamala ja sukunimi Miettinen sulautuvat hyvin suomalaiseen raviurheiluun. Lauantain huippuhevosista tunnetaan kenties parhaiten Jari Kinnusen valmentama Shackhills Twister, mutta Miettisen perheen Tulinko ehti ennen menehtymistään voittamaan kaudella 2018 useamman valtakunnallisen lauantain lähdön.

Kuusi vuotta nuorempi Siporinko hyppää lauantaina ensimmäistä kertaa isoveljensä jättämiin suuriin saappasiiin. Hevosella on alla ykkös- ja kakkossija. Molemmissa starteissa ruuna on esittänyt vahvaa nousuvirettä.

"Olen ollut hevosen suorituksiin ihan tyytyväinen", ruunan valmentaja Päivi Miettinen muotoilee. "Esityksissä on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Siporinko on yli-innokas, mikä vaikuttaa kilpailusuoritukseen. Se voisi parantaa vielä paljon, jos se pystyisi rentoutumaan."

Miettinen näkee, että hevosessa on yksi tärkeä sama ominaisuus kuin isoveljessään.

"Tulinko ja Siporinko haluavat molemmat palvella ihmistä. Niillä on luonteenpiirteenä halu antaa aina parhaansa. Siporinko on samanlainen kuin veljensäkin. Joku syy on aina sille, jos se ei jostain syystä pysty suorittamaan omalla tasollaan. Yrityksestä asia ei jää kiinni."

Sisarusten vertaileminen raviurheilussa on turhaa ja epäreilua, ja sama pätee ihmisiinkin. Päivi Miettinen on jättänyt ajahommat sikseen, mutta Jussi-veli on saanut luottamuksen ohjastushommissa. Sisaruksista myös Mervi Miettinen harrastaa lajia, mutta juuri omistajaa vaihtaneen Merran Jyskeen jälkeen hänellä ei ole ollut kilpahevosta.

"Jussille yritän antaa peruspositiivista palautetta", Miettinen nauraa. "Olen itse ajanut niin monta kertaa kilpaa, että tiedän ratkaisujen tekemiseen käytettävän ajan olevan todella lyhyt. Kun niitä tehdään siinä hetkessä, niin virheitäkin voi tulla. Minun ei tarvitse häntä kritisoida, koska usein virheen jälkeen se harmittaa jo valmiiksi miestä itseäänkin."

Siporinko on lauantaina vähän pelattu, joten jackpot-kierroksella ruuna kannattaa jo muutaman merkkiin napata mukaan kuitille. Miettinen suhtautuu tulevaan taistoon maltillisesti.

"Tasokkaassa lähdössä rahasija olisi jo hyvä juttu, ja sijoille neljä-viisi hevosta uskaltaa onnistuneella suorituksella odottaa. Voitto olisi järkyttävän iso yllätys. Siihen vaadittaisiin omalta hevoselta täydellinen onnistuminen, ja ehkä pahimmilla vastustajilla pitää olla vähän epäonnea. Ei raviurheilussa mikään ole poissuljettua, kun lähtöä ei olla vielä ajettu."

Sastamalassa ei raviharrastus lopu lauantaihin. Sitä on sisarusten voimin harrastettu jo yli 50 vuotta, ja matka jatkuu.

"Kilpailevista hevosista Oja-Nisuloiden omistama Luraus on oma kasvattini, eikä uusia ainakaan tällä hetkellä ole tulossa lisää. Neljä hevosta on kuitenkin pihassa, ja niin siinä taitaa käydä, että hevoset pysyvät elämässä mukana jatkossakin. Poikani on vähän niistä itsekin nyt innostunut, mikä vielä lisää harrastuksen mielekkyyttä. En ole lajista luopumassa", Miettinen päättää.

Siporinko juoksee lauantain ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde