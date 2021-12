Toto75-ennakko: Solvallan tamman kotiinpaluu - “Tällä kertaa ajetaan todennäköisesti eteenpäin”

Tamman juoksu Solvallassa epäonnistui oikeastaan alusta saakka. Kitzune G.G. ei saanut paikkaa parinonosta, joten Micael Melander joutui pakittamaan ajokillaan aivan joukon hännille. Mitään vikaa hevosen 12,8-vauhtisessa kirilenkissä ei ollut, mutta tunnetusti Solvallassa on viimeiseltä sijalta lähes mahdotonta kiertää ulkoratoja pitkin kärkitaistoon.

Hevosen valmentaja Kyösti Lindgren sai kuitenkin yhden hienon ravikokemuksen harrastajauralleen lisää. Mikä tärkeintä, Kitzune G.G. ei ottanut reissusta nokkiinsa.

"Tamma palautui ilman ongelmia", Lindgren vahvistaa. "Kun hevonen tuli takaisin kotiin, se sai olla kaksi viikkoa ihan rauhassa tarhassa. Tuo aika on tehnyt hevoselle pelkästään hyvää, sillä Kitzune G.G. on saanut liikkua oman mielensä mukaan. Neljä kertaa olen lisäksi käyttänyt tammaa aisoissa, eikä mitään negatiivista ole ilmennyt."

Kajaanilainen raviharrastaja on saanut talliinsa melkoisen timantin, vaikka sillä on omat kujeensa esimerkiksi kuljetuksen suhteen. Se ei halua kaveria seuraksi hevosautoon. Kun persoonallisen pakkauksen kanssa on oppinut elämään, on kaikesta selvitty ilman ongelmia. Lauantain kisan alla ei ainakaan suuria kysymysmerkkejä ole ilmassa.

"Muutamien harjoitusten perusteella Kitzune G.G. liikkuu hyvin ja ravi on sujunut kiitettävästi. Mitään terveydellisiä ongelmia ei ole ilmennyt."

Hevonen on tottunut tekemään kirihetkellä itse juoksuaan ulkoradoilla, mutta nyt juoksunkulusta voi tulla erilainen, mikäli se esimerkiksi Thai Explosivelle sopii.

"Callela Lincoln on kova hevonen, mutta se on meidän ulkopuolella. Tällä kertaa lähtölista näytti siltä, että todennäköisesti Kitzunella ajetaan aktiivisesti eteenpäin. Ville Pohjola tekee tietenkin lopulliset ratkaisut rattailla. Itse kuitenkin pohdin, että jokohan tällä kertaa meitä kunnioitettaisiin ja saisimme kokeilla keulajuoksua. Olen kuitenkin joka tapauksessa luottavainen vahvan suorituksen suhteen."

Lindgrenin kaksikosta B.G.Frida koki vastoinkäymisiä, mutta ainakin lähitulevaisuudessa tallista saattaa nousta otsikoihin ihan uusi nimi.

"Uusi kauppoja ei ole tehty. Toisella silmäkulmalla on kuitenkin katsottu tarjontaa. Vähän tekisi mieli ostaa Ruotsista nuori ja kyvykäs hevonen, jolla tällainen harrastaja voisi yrittää menestyä. Jos sellainen sopiva ehdokas löytyy, niin sitten saatetaan tehdä kaupat."

Peli Turun ja Oulun T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina kello 19.00. Kitzune G.G. kilpailee 4. kohteessa Oulun lähdössä kahdeksan kello 19.36.

