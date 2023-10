Toto75-ennakko: Sopiva paikka syttyä tähdeksi - "Siinä on isänsä Nesta Effen leima"

Sisäradalta finaaliin lähtevä Too Fit For You pääsee matkaan otollisista lähtökohdista. Nelivuotias avaa kovaa, sille jäi karsintavaiheessa keulasoolon jälkeen voimia varastoon, ja kehityskaari näyttää vahvasti ylöspäin.

Hevosen taustalta löytyy hurjalla valmentajastatistiikalla asiaansa paneutuva Minna Moilanen. Startteja hänen hevosillaan on takana ennen lauantaita 554, ja JTT-karsintavoitto oli valmentajana uran sadas.

Minnan puoliso Ari Moilanen ei jää omassa roolissaan kakkoseksi, mutta Moilasten perheessä ei sentään vielä pursoteta kermavaahtoa kakkuun. Jo pääseminen finaaliin karsintavoittajana oli kova juttu.

"Too Fit For You pääsi ehkä helpoimpaan karsintalähtöön, joten finaali tulee olemaan ihan toisenlainen tehtävä. Hienoa on olla mukana tällaisessa isommassa lähdössä. Varsinkin, kun kesän kisat eivät menneet suunnitelmien mukaan", Minna Moilanen kommentoi.

Nainen uskoo kesän haasteiden johtuneen lämpimistä ilmoista. Tismalleen samanlaisilla ajatuksilla alisuorittamiseen suhtautui Cala Bonan valmentaja Kai Kumanto, joka juhli Toto75-sankarina viime lauantaina Turussa.

“Kun ilmat viilenivät, Too Fit For You on tuntunut kuin eri hevoselta. Ero kesän olemukseen on iso”, Moilanen tiivistää.

Karsinnassa hevoselta riisuttiin kaikki kengät pois, ja tämä tehdään olosuhteiden salliessa myös finaalissa. Valmentaja ei kuitenkaa näe, että kengättömyys olisi ruunalle avainasia menestymisen kannalta.

"Ari (Moilanen) arveli, ettei kengättömyys ollut kovin vaikuttava juttu karsinnassa. Sääennusteiden perusteella voi hyvinkin olla, että rata menee karkeaksi, jolloin ajetaan kengillä. Kelin mukaan katsotaan tilanne, eikä muita muutoksia ole luvassa."

Valmentaja uskoo hyvään suoritukseen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Tasokkaassa lähdössä marginaalit ovat pienet. Tärkeintä on, että juoksu onnistuu ja hevonen pystyy keskittymään olennaiseen.

“Too Fit For You on tosi vauhdikas kaveri ja starttien myötä sille on välillä tullut liikaakin intoa Ja yritystä”, Moilanen kuvailee. “Siinä on isänsä Nesta Effen leima. Too Fit For You on olemukseltaan ja ulkonäöltään isänsä kaltainen. Siitä ei taida olla Suomessa kuin neljä jälkeläistä. Ainoa ero taitaa olla, että voittosummassa on vielä vähän eroa”, Moilanen lohkaisee.

Nesta Effe juoksi urallaan yli miljoona euroa, joten Too Fit For Youn kanssa rima on asetettu korkealle.

“Jos ansaitsisi puolet siitä mitä isänsä”, Moilanen nauraa.

Tallissa on kasvamassa toinenkin mahdollinen tähtihevonen tulevaisuuteen, sillä Crazedin orivarsa samoilta kasvattajilta on ehtinyt tehdä valmentajaan jo lähtemättömän vaikutuksen.

"Cold Heart on todella mielenkiintoinen kaksivuotias. Se menee ainakin kotona hienosti, ja varsan kanssa tulee lenkillä joka kerta hyvälle tuulelle. En ole ehtinyt käydä sen kanssa vielä kertaakaan Vermossa radalla, mutta jännä sitten jossain vaiheessa nähdä, miten se hiitillä suorittaa. Ainakin tässä vaiheessa odotan innolla, millaisella motivaatiolla ja otteilla se jossain vaiheessa aloittaa kilpauransa."

Sanavalmis nainen on miehensä tavoin niin sisällä lajin parissa kuin vain mahdollista. Hän tyytyy ottamaan kantaa yhteen asiaan, joka eniten tällä hetkellä hiertää.

“Lauantairavien kanssa on enää turha kokeilla mitään. Toto75-raveja ei pidä aloittaa vasta kello 16, se on mielestäni suurinta typeryyttä. Lajin sisällä pitäisi ennenkaikkea huolehtia siitä, että ihmiset voivat hyvin. Jos tekijät alkavat voimaan huonosti, koko laji voi huonosti."

Moilanen ei koe, että merkittävä osa yleisöstä jäisi tulematta kisapaikalle alkamisajankohdan perusteella, kunhan tapahtuma on vain muuten hyvin järjestetty.

"Paikan päälle tuleva raviyleisökin ehtii vielä saunaan, baariin tai muihin iltamenoihin, jos ravit alkavat jo päivällä. Laji kompastelee ihan turhaan tällaisen asian kanssa.”

Too Fit For You juoksee lähdössä 11, joka on Lahden Toto75-kierroksen päätöskohde