Toto75-ennakko: Sukuoriin uskomaton tarina - "Jo pitkään on eletty päivä kerrallaan"

Peltotreeni ja Vilberthin välillä ottamat hyvät päiväunet näyttivät tepsivän, sillä ori palasi radoille 22. kesäkuuta 2022 radoille Sairisen valmennuksesta parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi ura alkoi Vermon voitolla ja 3000 euron palkinnolla.

"Oriin lahjat tulivat selviksi jo aikaisemmin, ja välillä sitä on miettinyt, että miten kovaa Vilberth kulkisi, jos hevosta voisi treenata kunnolla. Se on kuitenkin mahdotonta. Jo pitkään on eletty päivä ja startti kerrallaan, ja samalla tavalla jatketaan myös tulevaisuudessa."

Kausi 2023 on käsittänyt toistaiseksi neljä starttia, ja hevosen meno on ollut huimaa. Tuoreimmassa kisassa Härmässä se koki tappion, mutta kiri hänniltä aivan hurjasti alle 22-vauhtia lopun. Sitä ennen Killeriltä ja Mikkelistä tuli komeat kirivoitot.

"Vilberth on iso ja painava hevonen, jolla on todella kova potku. Se pystyy useista vastoinkäymisistä huolimatta menestymään, koska sillä on todella kova juoksupää", Sairinen arvioi.

Lauantaina ori on mukana Kaustisen pikamatkalla, ja arpa antoi sille sisäradan. Ihan kuin tasan vuosi sitten annettu ykkösrata ei olisi riittänyt.

"Kauhistuin tietenkin, koska vuosi sitten Vilberth yritti kovasti muiden matkaan sisäradalta ja laukkasi. Kun hyppy tuli, niin se meni sisältä tietenkin pitkäksi. Ensimmäisenä toiveena olisi, että tällä kertaa Vilberth malttaisi lähteä ravilla."

Koska valmentaja ei ajattele Vilberthin uraa huomista pidemmälle, lähtee Sairinen lauantain taistoon ottamaan vastaan sen, mitä on tarjolla. Siitä nainen on onnellinen, että hevosen vire on huipussaan, ja se on saanut näyttää palan osaamisestaan raviradoilla.

"Viime aikoina on ollut jotenkin seesteisempää, ja terveyshuolet ovat pysyneet kurissa. Kotona ori on hirmuisen viisas ja fiksu, mutta kyllä se aina välillä ilmoittaa, että hän on tämän paikan valtias", Sairinen nauraa.

Vilberth juoksee Kaustisen ravien lähdössä 8, joka on Toto75-pelin neljäs kohde