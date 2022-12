Toto75-ennakko: Suomalaisille jo tutuksi tullut - Selmer I.H. arktisella vierailulla

Napapiirillä lauantaina vieraileva Selmer I.H. on vauhtikestävä ruuna, jolla on paljonkin suomalaiskytköksi. Samu Sundqvist on ollut aktiivisesti hevosen tiimissä lähes alusta pitäen, ja Mika Forss nappasi hevosella Breeder's Crownin finaalivoiton hevosen nelivuotissyksyllä 2008.

Tuolloin, Eskilstunassa 11.11.2018, Selmer I.H. puristi väkisin ohitse suosikki Perfect Spritistä. Ykköspalkinto oli 78 000 euroa, ja Selmer I.H. teki nelivuotiaalle huikean tuloksen 11,5a/2140m. Samu Sundqvist oli tuolloin hevosen omistajan ja kasvattajan Ingemar Hultqvistin yksityistreenari, joten ilman suomalaispanosta hevosen tarina olisi todennäköisesti tyystin erilainen.

Selmer I.H. on osoittanut aikuisena kilpahevosena, miten kovasta puusta se on veistetty. Esimerksi Derbyyn sitä ei maksettu, joten valtaosa ruunan voittosummasta on kerätty suhteellisen tavallisista lähdöistä. Mukaan on mahtunut toki useampia arvokkaita ykkössija, kuten 13 000 euron nappionnistuminen keväällä Porin Kultaloimessa.

Tuon suorituksen jälkeen hevonen sai kutsun Seinäjoki Raceen, jossa se oli kovassa seurassa kunniakkaasti kuudes. Keväällä hevonen alisuoritti muutaman startin, mutta jälleen kerran ruuna on pystynyt palaamaan huipulle. Tuoreimmissa starteissaan Selmer I.H. on pystynyt suorittamaan vahvalla tasolla. Niin vahvalla, että se ansaitsee suosikkiaseman Rovaniemellä.

Selmer I.H. on Lapissa tuttu vieras, sillä kolme vuotta sitten se vei nimiinsä Tornion Midnight Racen murskaavalla suorituksella. Rovaniemellä ruuna ei ole aikaisemmin vieraillut, mutta hevosen kanssa reilun vuoden töitä tehnyt Gabriella Laestander ei ole asiasta huolestunut.

"Rovaniemellä on aika pyöreä rata, mutta tiukemmatkin kurvit sopisivat, sillä Selmer I.H. menee kurvit hyvin", Laestander arvioi. "Hevosen vire on hyvä, ja se tykkää talvesta. Se ei ehkä ole aivan yhtä hyvä kuin keväällä Porissa, mutta toisaalta Rovaniemellä on vastassa sopiva porukka. Uskon, että meidän mahdollisuudet menestyä ovat hyvät. "

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä Laestander on mielenkiintoinen valmentajanimi. Skellefteån harrastajatreenari on laitellut muutamia hevosia kerrallaan, ja kilpaillut niiden kanssa melko rajatulla alueella Ruotsissa ja Norjassa. Kotiratansa lisäksi Uumaja ja Boden ovat naiselle tuttuja, mutta Selmer I.H. on nostanut naiset voittomäärän ja samalla ansiot joulun alla uran ennätyslukemiin.

Se, miten lauantaina Rovaniemellä taktiikka muodostuu, jää Hannu Torvisen huoleksi.

"J.H.Mannerheim on ollut nopea avaaja Ruotsissa, mutta ehkä sillä ei nyt haluta ajaa keulasta. Selmer I.H. on kyllä hyvä myös johtavan rinnalta, eikä siihen joutuminen koko maailmaa kaada. Pidemmät hokit ovat ainoa muutos tuoreimpaan starttiin nähden. Niihin tallin hevoset ovat nyt tottuneet jo kotona."

Selmer I.H. juoksee Superlauantaina Rovaniemellä lähdössä 4, joka Toto75-pelin päätöskohde.