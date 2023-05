Toto75-ennakko: Syttyvä tamma Tervosta - Minskaus maistaa menestystä

Minskaus saapuu reilun 100 kilometrin päästä Tervosta idylliselle Vieremän kesäradalle ennätyskunnossa. Joensuussa se voitti Teuvo Nikulaisen ajamana keulasta, ja viimeksi Mikkelissä tamma teki 20-avauksen jälkeen kärkipaikalta kelpo esityksen kovassa seurassa Corea ja kumppaneita vastaan.

"Suoritukset ovat kahdessa viime startissa olleet tosi hyviä", hevosen valmentaja Marke Pitkänen arvioi. "Joensuun voitto ei sinällään yllättänyt, koska hevosella on tosi kova luokka, kunhan vain kaikki palaset ovat kohdillaan. Minskaus on kärsinyt mahaongelmista, ja se on ollut ehkä suurin asia, mikä on ollut pielessä. Nyt ruokinnan kanssa ollaan päästy eteenpäin, mikä on tehnyt tammasta tasapainoisemman."

Tulisielu tamma on toki edelleen. Siksi pienet asiat saattavat vaikuttaa aivan ratkaisevasti. Viimeksi ruutia kului jo ennen hyväksyttyä lähtöä, ja se vaikutti myös tamman suoritukseen ylivireytenä.

"Mikäli lähtö menee uusiksi, Minkaus vetää narut kireäksi. Mikkelissä näin kävi viimeksi, kun autolähtö otettiin takaisin. Henri Bollström sanoi, ettei hänellä ollut mitään mahdollisuuksia ottaa tammaa kiinni ja tarjota esimerkiksi selkäjuoksua. Siihen nähden hevosen suoritus oli mainio, vaikka energiaa paloi uusintaan."

Volttilähdöissä hevosella on aika ajoin ollut hankaluuksia päästä ravilla matkaan. Minskaus saattaa myös käyttää nopeuttaan turhan tehokkaasti alussa, mikä voi näkyä päätössatasella. Vieremän tuleva lähtö on paperilla huipputasainen, joten oikeassa paikassa käytettynä Minskauksen nopeus tekee tuhoisaa jälkeä.

"Lauantain startin suhteen olen oikein luottavainen, mikäli Minskaus lähtee voltista ravia ja suorittaa samalla tasolla kuin kahdessa aikaisemmassa startissaan. Tamman terveystilanne on hyvällä mallilla, ja se on näkynyt ulospäin tasapainoisempina suorituksina."

Jotain hevosen luonteesta kertoo se, miten tammaa treenataan kotona.

"Kun silat lyödään selkään, niin Minskaus tietää, mitä on luvassa. Siksi sen valmentaminen on varmasti aika poikkeuksellista. Kotona kaikki kärrytreenit ajetaan auton perässä niin, että se toimii jarruna. Minskaus on sen verran syttyvä tamma", Pitkänen nauraa.

Kolikolla on myös toinen puoli. Kun kuudesluokkalainen Inka Lempinen, Marken tytär, hyppää Minskauksen selkään, tamma rauhoittuu.

"Inkasta on iso apu tallilla, ja hän ratsastaa Minskauksella mielellään. Intoa riittää, joten jos häneltä kysytään, niin varmasti hänestä tulee hevosnainen. Ponilähdöistä on tullut menestystä, mikä on tietenkin ruokkinut motivaatiota lajia kohtaan."

Markella itsellään on ollut hevosia treenissä 20-vuotiaasta saakka, joten tytär on äitinsä tiellä.

Minskaus juoksee Vieremän lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde