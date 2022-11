Toto75-ennakko: Syyskausi ollut kolikonheittoa - joka toisessa startissa napakymppi

Mika Mäkelän tallin statistiikka on kunnossa. Syys-marraskuun aika hevoset ovat juosseet ennen kuluvaa viikkoa 24 kertaa, ja näistä starteista on irronnut 12 voittoa. Ykköseksi ovat pystyneet Mitori, Rannan Pomo, Viisori ja Elan.

Keskiviikkona tuli yksi täysosuma lisää, kun Rannan Pomo voitti Vermossa. Tarinan pääroolissa on kuitenkin kuusivuotias komistus Elan, joka jatkaa kauttaan Turussa. Se on ollut koko uransa huippulupaus, vaikka ikäluokkakisoja ruuna ei pystynyt voittamaan.

Kriteriumissa ruuna oli upeasti kolmas, Varsakunkku -finaalista tuli arvokas kakkossija, ja Ville Kallen voittamassa Derbyssä liinaharja venytti kärkirintamassa neljänneksi. Ei siis ole sattumaa, että tällä hetkellä Elan tekee läpimurtoa aikuisten rahasarjoissa kohti ykköstasoa.

"Vixeli on lauantaina vastassa, joten kovalta tuntuu tehtävä", Mäkelä arvioi. "Kun matkana on kolme kierrosta, niin Vixelin kaltaisten avoimen tason hevosten kova rutiini pääsee lopussa oikeuksiinsa. Toivottavasti jonain päivänä Elan pystyisi haastamaan ja voittamaan ihan parhaita nimiä, mutta esimerkiksi Vixelin lyöminen Turussa vaikuttaa epätodennäköiseltä."

Tuoreimmassa kisassaan Elan lähti auton takaa terävästi matkaan, ja pystyi puolustamaan kärkipaikan 1.23-avauksessa. Ruuna veti porukkaa väliajoin 23,0-26,0-25,5-24,5, eikä rinnalla haastanut Rallin Muisto saanut otetta. Sekin on nyt mukana, ja pääsee vielä 20 metriä edempää matkaan.

"Elan teki Lahdessa sunnuntaina hyvän tuloksen, ja olin ruunan suoritukseen kaikin puolin tyytyväinen. Ajoin sillä tiistaina palauttavan harjoituksen, enkä löytänyt hevosesta mitään poikkeavaa, sillä oli kaikki hyvin. Siksi odotuksissa on, että Elan tekisi jälleen lauantaina vahvan suorituksen, sen enempää en ole miettinyt asiaa sijoituksen kannalta."

Elanin menestyksen kohdalla ei puhuta sattumasta. Riikka Savolainen teetti sen kasvattaja Ulla Holopaiselta tilausvarsana itselleen, ja Mika Mäkelä tuli kuvioihin mukaan hevosen ollessa kaksivuotias.

"Heti silloin varsana tuntui, että tähän hevoseen pitää asettaa kovat odotukset. Siinä oli ollut jotain ongelmaa, ja lähinnä Elanin arka luonne vaati aikaa. Sellainen fiilis kuitenkin tuli heti kättelyssä, että Elan voi nousta ihan ylös saakka."

Mäkelän puoliso Mirka otti pitkälti vastuun Elanin henkisen puolen vahvistamisessa ja hän ajoi hevosella paljon treenejä. Ruunauksen ja rutiinin myötä Elan alkoi näyttämään paremmin osaamistaan, mutta valmis paketti se ei vielä ole, vaikka nykypäivänä kuusivuotiasta suomenhevosta pidetään jo aikuisena.

"Elanin kanssa pitää edelleen olla tarkkana. Sen kanssa kun lähdetään raveihin, pitää aina olla kaksi ihmistä kaverina matkassa. Paljon on menty eteenpäin, mutta onnistumisista huolimatta se on vielä keskeneräinen ja toivottavasti tulevaisuuden hevonen."

Mäkelän tunnetuin suomenhevonen Sipori löytyy isänisänä Elanin sukutaulusta, mutta askelluksessa ei ole mahdottomasti yhtymäkohtia Siporin kanssa.

"Elan on harvatahtinen, ja siksi esimerkiksi rytmiin pääseminen uudelleen kestää aikansa, jos vauhtia joutuu ottamaan välillä pois. Onnistumiset ovat auttaneet hevosta, ja tietenkin se on kehittynyt jokaisella osa-alueella. Elan on kuitenkin ollut asiallinen koko pitkään, vaikka välillä ei tullutkaan menestystä. Asiat on aina niin pienestä kiinni."

Menestys on aina monien sattumien summa, ja Mäkelä on pyrkinyt edistämään todennäköisyyksiä positiiviseen suuntaan paitsi laadukkaalla työllä, myös tutustumalla historiaan.

Mäkelän menestysresepti lähtee valmistumaan hyvistä geeneistä. Omasta tallista on vuosien saatossa löytynyt useita periyttäjiä, joten sitäkin kautta kiinnostus sukutauluihin on herännyt jo varhain. Mies paljastaa haastattelun päätteeksi yksinkertaisen ohjenuoransa.

"Yritän valita varsoille sellaisen suvun, että sukutaulusta löytyisi mahdollisimman paljon sellaisia nimiä, jotka ovat tehneet valmentajistaan hevosmiehiä", Mäkelä nauraa.

Elan juoksee Turun Kavioliiga-ravien lähdössä 5, joka Toto75-pelin avauskohde