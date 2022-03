Toto75-ennakko: Täältä tulee Vixeli - "Ori on mennyt oikein tosi paljon eteenpäin"

Vixeli on kilpaillut edellisen kerran viime lokakuussa, joten paljon on ehtinyt tapahtua ennen tulevaa kauden aloitusta. Tapio Perttusen näkökulmasta tuo paljon ei ole kuitenkaan negatiivinen asia.

"Ori on mennyt oikein tosi paljon eteenpäin", Perttunen räväyttää. "Vixeli on selvästi vahvemman oloinen fyysisesti. Sanoisin, että ollaan täysin erilaisessa tilanteessa kuin vuosi sitten tähän samaan aikaan. Silloin se oli vielä aika lailla poikanen. On se mennyt eteenpäin myös henkisesti, joten tyytyväinen pitää olla. Kaikella tapaa Vixeli tuntuu aikuistuneen talven aikana."

Marraskuun ori keskittyi valmentajansa mukaan lepäämaan. Vaikka kausi sujui iloisissa merkeissä, oli vuosi fyysisesti nuorelle hevoselle raskas. Kovalla tasolla kilpaillessa Vixeli joutui monessa kohtaa venymään, vaikka ulospäin joskus näyttikin, että oriilla oli kisahetkellä muut asiat mielessä.

Joulukuussa aloitettiin täysipainoinen treenaaminen. Ruuvia ei ole sen kummemmin kiristetty, mikä vaikuttaa luonnollisesti valmentajan odotuksiin Kuopion kisan suhteen.

"Hevosta on päästy hyvin treenaamaan ja kaikki on mennyt aika lailla suunnitelmien mukaan, siitä ei ole kiinni. Vain kerran olen kuitenkin käynyt Vixelin kanssa radalla kokeilemassa. Hevosella ajettiin 1.33-vauhtia, ei kovempaa. Peruskunto on hyvä, mutta Vixeli on laiska kotioloissa ja huippukuntoon vaaditaan monta starttia."

Jo hieman nahkeanakin Vixeli on vaarallinen näillä taustatiedoilla, mutta Tapsa lyö jarrua pelaajien suuntaan. Huipputasolla kilpailleilla hevosilla on tavallistakin suurempi etulyöntiasema.

"Voi olla, että monelle Kuopion aloitus tulee jonkinlaisena pettymyksenä. Jos matkaa olisi kierros lisää, olisin menestyksen suhteen oikeinkin toiveikas. Nyt pidän jopa pienenä yllätyksenä, jos Vixeli heti pystyisi voittamaan. Kyllä me sitä tietenkin yritetään, mutta kiire tulee ihan väkisin. Olen tietyllä tavalla matalalla profiililla matkassa."

Perttunen innostuu, kun puhe kääntyy koko kauteen. Vastustajat saavat olla varuillaan, sillä jo viime vuonna Vixeli teki huiman nousun lähes ja oli tarttua seppeleeseen kiinni.

"Koko kautta ajatellen odotukset ovat hirmu korkealla. Yritetään pitää hevonen terveenä ja kyllähän Forssassa pyritään sitten näyttämään, mihin Vixeli pystyy. Arkista aherrusta jatketaan päivästä toiseen. Vermoon mennään tässä parhaillaan moottoritietä pitkin ja lauantaina aloitellaan Vixelin kanssa kausi."

Superlauantai kisataan kahdella paikkakunnalla, ja Perttunen lähettää Turkuun omasta tallistaan kolme hevosta. Vixelin kanssa tallipäällikkö matkaa itse Kuopioon.

"Kyllä se näin kerran vuodessa menee. Pitää kuitenkin pohtia, onko Suomessa järkevä ajaa huippupäivää koskaan kahdella paikkakunnalla. Parhaalta ratkaisulta tuntuisi, että parhaat hevoset, parhaat kuskit ja kaikki mielenkiinto kohdistettaisiin yhdelle paikkakunnalle", Perttunen päättää.

Vixeli kilpailee Kuopion ravien lähdössä 8, joka on Toto75-pelin viides kohde.