Toto75-ennakko: Takapuron tytössä on ytyä - "Kilpailuhenkinen hyvässä ja pahassa"

Anne Takapuro vastaa suoraan, kun naiselta kysytään odotuksista lauantaina.

"Turha sitä on kierrä ja kaarrella, kyllä me ilman muuta voittoa lähdetään yrittämään", Takapuro myöntää. "Siinä on kuitenkin ainakin puolenkymmentä tosi kovaa vastustajaa. Minulla treenissä ollu Angela Matter lähtee kovaa matkaan ja jännittää kyllä kovasti, miten sen kanssa käy kiihdytyksessä. Chasing Highs menee keulasta parhaiten, joten ainakin me ajetaan eteenpäin."

Hevoset voivat olla keulaspesialisteja monesta syystä. Chasing Highs on tehnyt nimenomaan kärkipaikalta hirmujuoksuja.

"On se siitä ilman muuta parhaimmillaan. Sillä on ollut hammasongelmia, mikä vaikuttaa omalta osaltaan asiaan. Tytössä on aina ollut ytyä, ja se on muutenkin kuuma pakkaus. Kiltti, mutta niin kilpailuhenkinen, ettei toista samanlaista hevosta tule heti mieleen. Kärkipaikalla se rauhoittuu, paitsi jos joku tulee rinnalle vauhdilla, kuten Bribes viimeksi Killerillä."

Viimeksi takarivi pakotti selkäjuoksuun, mikä on haastavaa myös kuskille.

"Toisten takana Chasing Highs on varsinkin rauhallisessa vauhdissa vaikea ajettava. Viimeksi se meinasi muutamaan kertaa kiivetä edellä olevan selkään, ja meillä jäi kaikki patit lopulta talteen."

Raviurheilussa puhutaan usein oljenkorsista, jotka otetaan käyttöön tarpeen vaatiessa. Tulisella tammalla tilanne on päinvastainen.

"Kenkiä ei ole koskaan riisuttu, eikä korvia avattu. Turvan päällä on rauhoittava maski, ja muutenkin kaikki varusteet ovat sen vuoksi, että pyrimme pitämään kilpailuhenkisen tamman mahdollisimman rauhallisena. Jos ensi kesänä pääsisi jossain sopivassa lähdössä ottamaan kenkiä pois ja laittamaan vetonaruja, niin Chasing Highs saattaa mennä mailin aika lujaa."

Tulevaisuuteen valmentaja suhtautuu pilke silmäkulmassa, mutta kovin odotuksin.

"Kun voittosumma on kuusinumeroinen, niin sitten mietitään siitosuraa", Takapuro heittää. "Jos terveyttä riittää, niin kyllä uskon tamman toki nousevan avoimelle tasolle. Juuri siksi, että olen oppinut näkemään sen hurjan kilpailuvietin, mitä on yritetty pitää aisoissa. Kiltti tamma on muuten kyseessä ja se on osoittanut olevansa myös kestävä."

Chasing Highs kuuluu tällä hetkellä tallin nimekkäimpään kaartiin, mutta Takapurolla on tulossa radoille uusia kykyjä.

"Viime syksynä ja tänä keväänä talliin tuli useita uusia hevosia, mistä pitää olla kiitollinen. Halua olisi panostaa toimintaa vieläkin enemmän, jonka vuoksi ole kovasti yrittänyt etsiä ammattitaitoista apuvalmentajaa. Matalapalkkaisella alalla on kuitenkin huutava työvoimapula, sillä kaikki muutkin tuntuvat etsivän työntekijöitä. Tallilla pärjätään kyllä, mutta hieman asia tulevaisuuden kannalta yleisesti huolestuttaa."

Naisella on myös tarjota päättäjille yksinkertainen resepti hevospulan taltuttamiseksi.

"Sellaista positiivista signaalia on onneksi saatu ensi vuodelle, että väli-Suomen ravitarjontaan tulisi tältä vuodelta Magic Mondayn poistumisen myötä jääneitä ravipäiviä. Toivottavasti toteutus onnistuu. Olisi hyvä, jos otettaisiin yksikertaisesti hevosmäärät tänä vuonna juostuissa ravitapahtumissa ylös ja kartta esiin, jonka jälkeen päiviä painotettaisiin sinne, jossa on hevosia."

Takapuro painottaa, että kustannukset alkavat olla sillä tasolla, ettei niiden nostaminen ole yksinkertaisesti mahdollista.

"Olen yrittänyt pitää kuljetuskustannukset omistajien suuntaan mahdollisimman pieninä, mutta ne ovat silti tulevaisuudessa entistä enemmän kynnyskysymys hevosenomistamiselle. Valmennusmaksun lisäksi ylimääräiset kuljetuskulut rasittavat kohtuuttomasti omistajia, joiden sietokykyä koetellaan jo nykyisessä tilanteessa."

Etelä-Suomessa kilpailumahdollisuuksia on ympäri vuoden runsaasti, mutta hevosista on tänä vuonna ollut huutava pula jopa sesonkiaikana.

"Ymmärrän täysin, että Vermo on Suomen päärata ja sillä pitää olla tietty status. Silti tuntuu kohtuuttomalta, jos kustannuksien noususta huolimatta meidän pitäisi pystyä käymään Vermossa, mutta samaan aikaan kuulee jatkuvasti kritiikkiä sieltä hevosihmisiltä, että Jyväskylä on niin kaukana. Tulevaisuudessa pitää joka tapauksessa pystyä nipistämään kaluston ja kuljetusten kustannuksista. Siitä ei pääse mihinkään."

Chasing Highs juoksee Seinäjoen Kavioliigaravien lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde.