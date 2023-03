Toto75-ennakko: Tamman kanssa uuteen nousuun - historia 30 vuoden takaa

Kolmen vuosikymmenen väliin mahtuu paljon kokemuksia raviurheilun parissa. Tella H oli kuningatarkisansa aikaan Jari Kujalan puolison Heli Kujalan omistama hevonen, ja siinä siivellä mies pääsi nauttimaan kuningatarkilvan tunnelmasta. Sen jälkeen pariskunta on saanut juhlia mm. Kasvattajakruunu -voittoa 2002 ja Porin St. Legerin ykkössijaa vuonna 2004 ikäluokkamenestyjyä Frankin kanssa.

"Tella H ja Frank olivat molemmat huippuhevosia, joiden kanssa pääsi seuraamaan raviurheilua ihan sieltä huipulta", Jari Kujala muistelee. “Kun on päässyt maistamaan sellaista menestystä, mitä me pääsimme kokemaan tuolloin, niin toki harrastaminen tänä päivänä tuntuu erilaiselta. Vaikka monta kertaa on tehnyt mieli luovuttaa, niin jo yhden nukutun yön jälkeen ajatukset ovat taas positiivisemmat. Ravit ovat siitä jännä laji, että usko palaa nopeasti ja varsinkin silloin, kun keksii jonkun hyvän selityksen epäonnistumiselle tai sitten kun tulee joku pieni onnistuminen."

Kujala muistelee, että ensimmäiset kokemukset raviurheilusta olivat jälkikäteen ajateltuna turhankin valoisat, ja se vei miehen mennessään.

"Tella H juoksi aikoinaan muutamassa hetkessä 10 000 markkaa rahaa. Olin silloin rakennuksilla töissä ja ajattelin, että aika paljon joutui tekemään töitä saman rahan eteen. Tuli fiilis, että raviurheilu on ihan Amerikkaa ja siinä pääsee helposti ansioihin käsiksi. Kyllä sitä nopeasti selvisi, ettei se niin helppoa ollutkaan", Kujala nauraa.

Halu menestyä ravihevosten kanssa jäi kuitenkin kytemään. Eteenpäin ajaa myös tietoisuus siitä, että kun hevonen on riittävän hyvä, niin lajin parissa tavallinen harrastaja voi saavuttaa mitä tahansa.

"Tella H pääsi kuningatarkilpaan Lappeessa, mutta vuotta aikaisemmin se oli ensimmäisiä, joka putosi kisasta pois. Silloin sen vire olisi ollut parempi. Frank oli ihan ikäluokkahevonen, ja sen kanssa menestyminen oli jotain täysin uskomatonta. Heilis on ollut pitkä projekti, eikä sitä työtä ole tehty turhaan."

Heilis ja sen nousu sarjoissaan on nostanut Kujalan perheen jälleen pienin askelin takaisin otsikoihin. Tamman tarina on täysin poikkeuksellinen, sillä se aloitti uransa vasta kahdeksanvuotiaana. Nykypäivänä tällaisia hevosia on vain kourallinen, ja niistä vielä harvempi pystyy nousemaan Toto75-tasolle.

"Varsavuosina sitä ajatteli, että Heilis aloittaa viisivuotiaana uransa. Sitten tuli kaikenlaista pientä, ja aloitus siirtyi. Sitä on tottunut kohtaamaan hevosten kanssa kaikenlaisia vastoinkäymisiä, mutta kieltämättä aina välillä tuntui, ettei tässä taideta välttämättä tulla radoille koskaan."

"Palaset loksahtivat sitten kohdalleen, ja ravi saatiin sujumaan paremmin. Heilis oli aika topakka tyttö nuorempana, ja on sitä vieläkin. Tamma on kuitenkin rauhoittunut selvästi, jonka lisäksi se on mennyt henkisesti paljon eteenpäin."

Heilis on löytänyt tasaisen vahvan suoritustason, ja kehityskäyrä näyttää edelleen vahvasti ylöspäin. Tuorein suoritus Vermossa oli hyvä osoitus siitä, että henkinen kantti alkaa olla kiitettävällä tasolla.

"Raskaat olosuhteet eivät varmasti olleet tällaiselle pienellä tammalle mieleen. Hyvä, ettei Heilis uponnut kokonaan näkyvistä. Siihen nähden hevosen suoritukseen pitää olla todella tyytyväinen. Santtu (Raitala) on tullut hienosti juttuun tamman kanssa, ja myös hän kiitteli tallialueella hevosen esitystä. Yhteistyö toimii ja hän osaa lukea hevosta hyvin. Turussa lauantaina voi keli olla taas haastava, mutta Vermon perusteella lähden joka tapauksessa hyvillä fiiliksillä kisaan mukaan.”

Sisäradan lähtöpaikka tuo oman haasteensa suoritukseen.

"Heilis ei välttämättä ole kaikista nopein, enkä osaa sanoa, onko alkuun edes järkevä satsata. Voihan se kuitenkin olla, että Santtu saa tamman vaikka kuinka kovaa liikkeelle. Paljon riippuu myös kavereista, miten juoksu lähtee luontumaan. Tiistain harjoituksessa Heilis oli oikein rauhallinen, mikä on ollut hyvä merkki. Ei se ainakaan kotitreenien perusteella ole menossa ainakaan huonompaan suuntaan."

Kujala uskoo, että kaiken onnistuessa Heilis pystyy taistelemaan ihan kärkisijoista. Tulevaisuuteen hän ei ole laskenut menestypaineita, mutta Heilis on vähäisellä starttimäärällään vielä tuore hevonen tammalähtöihin.

"Toivotaan, että Heilis saa kehittyä terveenä. Tamma pystyy parantamaan, ja tuleva kesä näyttää paljon, millaiselle tasolle se voisi nousta. Raviurheilun tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että palkintotaso saataisiin pidettyä vähintään tällä tasolla, mitä se nyt on. Silloin harrastus on mielekästä, kun voi haaveilla menestyksestä ja siitä myös saa arvoisensa palkinnon", Kujala päättää.

Heilis juoksee Turun Kavioliigaravien lähdössä 6, joka Toto75-pelin toinen kohde