Toto75-ennakko: Tammasarjojen spesialistin tulikaste - Miya Gran vs. Ice Wine

Meriittejä tammalta toki uraltaan löytyy, sillä ykkössijoja sillä on 21 startista peräti kahdeksan. Miya Gran voitti vuonna 2021 kaksi Nuorten Sarjaa, ja päättyneellä kaudella se vei kolme Tammasarjaa nimiinsä. Kun vyölle lisätään vielä yksi 4000 arvoinen napakymppi Kaustiselta, on hevosen voittosumma noussut jo lähellä 20 000 euroa.

“Miya Grania ei ole maksettu ikäluokkalähtöihin, ja sillä on tarkoituksella yritetty etsiä tammasarjoja”, valmentaja Tommi Ala-Nikkola aloittaa. “Lauantain lähdöissä vastus on ihan eri tasoa. Ilmoitin kuitenkin hevosen Poriin mukaan, kun sarja sopii rahallisesti, eikä tammalle kuitenkaan ole enää helppoja lähtöjä tarjolla. Kestää aikansa ajaa tammaa näihin lähtöihin sisään, joten on hyvä aloittaa se nyt.”

Voltin kakkonen vaihtuu poisjäännin myötä sisäradan paikkaan, mikä vaikuttaa Miya Granin mahdollisuuksiin positiivisesti.

“Sen uutisen otan ihan hyvillä mielin vastaan. Porissa ei ole liikaa tilaa kääntää voltin kakkoselta matkaan, ja Miya Gran osaa olla vähän hätäinen alussa.”

Tuoreimmassa kisassa tamma oli tauolta mainio. Se juoksi 3. ulkona, mistä kiri viimeiset 600 metriä lennokkaasti 14,2-vauhtia. Rata ei ollut nopeimmillaan, ja valmentaja oli esitykseen todella tyytyväinen.

“Selästä tamma on tehnyt hienoja kirejä. Tamma on kolmesti juossut keulasta, ja voittanut ne kaikki startit. Nyt vastassa on kuitenkin Ice Wine ja kumppanit, joten aikaisempia suorituksia ei sillä tavalla voi vertailla. Sillä mielellä kuitenkin hevosen ilmoitin, ettei se jalkoihin jää. Onnistuneella suorituksella sen varmasti kuuluu olla rankingissa kolmannen sijan paikkeilla.”

Miya Granin nousu Toto75-tasolle lämmittää valmentajaa, mutta muutoin tallin hevosten kanssa on ollut vastamäkeä. Jokainen ammatikseen hevosia valmentava hakee ikäluokkatähteä tai hevosta, jolla siihen voisi olla potentiaalia. Asiat ovat joskus todella pienestä kiinni.

“Pitää olla rehellinen itselleen, ja numeroiden valossa viime kausi oli pettymys. Tykkään valmentamisesta kovasti, mutta työ on todella sitovaa ja ihminen kaipaa onnistumisia. Onhan sitä välillä miettinyt, mitä muuta sitä voisi elämällään tehdä.”

Viime kaudella tallin vähäisistä starttareista valtaosa kamppaili vastoinkäymisten kanssa. Voittoprosentti 29 ei lämmitä Ala-Nikkolaa, sillä hevoset pääsivät kilpailemaan yhteensä vain 17 kertaa.

“Tallissa on tällä hetkellä 11 hevosta, ja pääpaino on nuorissa. Nelivuotiaaksi kääntyneet hevoset sairastelivat viime kaudella, jonka vuoksi niiden voittosummat jäivät kykyihin nähden pieniksi. Tuntuu, että useammassa nuoressa hevosessa pitäisi olla kapasiteettia omiin lähtöihinsä.”

Ala-Nikkola on kunnianhimoinen ja analyyttinen kaveri. Tulevaisuuden kuvioista hän ei ole tehnyt päätöksiä, mutta keinoja noususuhdanteen löytämiseen mies pohtii aktiivisesti.

“Sellaista pököpäätä ei olekaan, joka jaksaisi hakata loputtomiin päätä seinään. Se on selvää, etteivät odotukset ole täyttyneet. On mahdollista, että teen jossain vaiheessa muutoksia esimerkiksi pienentämällä valmennettavien määrää.”

Lisää virtaa tekemiseensä valmentaja on saanut roolistaan ravistudion asiantuntijana. Ala-Nikkola onkin tullut yhä tutummaksi ravikansalle myös kotikatsomoissa.

“Se homma on ollut tietyllä tapaa henkireikä sitovasta päätyöstä. Ravivalmentajan työ minun tapauksessani on paljon yksinäistä puurtamista. Kun pääsee välillä Pasilaan hyvän porukan kanssa kommentoimaan raviurheilua ja jakamaan muutenkin ajatuksiaan, niin tulee fiilis, että olisi lomalla.”

Aurinkolaseja ja shortseja mies ei kuitenkaan ole pakannut studioreissuille mukaan, vaikka välillä valot kuumottavatkin.

“Itse työssä on haastetta, ja tykkään siitä kovasti. En muuten olisi tietenkään koko hommaan lähtenytkään. Kaiken aikaa pitää olla kartalla, ja kotiläksyt on syytä olla tehtynä. Puhelin piippaa heti, jos on puhunut jonkun mielestä ihan puuta heinää. Eli huonoista vihjeistä tai kommenteista rangaistaan välittömästi”, Ala-Nikkola nauraa.

Miya Gran kilpailee Porin Kavioliiga-ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde. Toto75-ennakko julkaistaan Hevosurheilun verkkosivuilla vuonna 2023 torstaisin kello 16.00