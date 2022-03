Toto75-ennakko: Tammavoltissa jahti päällä - “Valkyria tuntee oman arvonsa”

Sunrise Valkyria on jo voittanut Toto75-lähdön, sillä Mikkelissä tamma kirmasi 2. ulkoa viimeiset 800 metriä hienosti 13,3-kyytiä. Sen jälkeen kaikki ei ole mennyt kuitenkaan täysin suunnitelmien mukaan.

"Vuohistauti iski myös meille", Parkkonen harmittelee. "Sitä on lievempää ja hankalampaa ollut liikkeellä. Sunrise Valkyrian kohdalla tauti oli sellaista keskitasoa. Tammaa lääkittiin kevyesti varoaikojen puitteissa, ja vuohistauti saatiin sillä kuriin. Ajoin hevosella tiistaina ja hevonen oli oikein hyvän tuntuinen. Ihan normaali, joten kaiken pitäisi olla kunnossa. Silti tuo takapakki tuo aina pienen arvoituksen seuraavaan suoritukseen."

Tiistain harjoituksen jälkeen Petrin pikkusisko Tuulia Parkkonen kävi hieromassa Sunrise Valkyrian vetreäksi. Hän on monelle tuttu nimi viime lauantailta Mikkelissä, sillä nainen pääsi puolisonsa Jani Punkkisen valmentaman Tippy Grainin kera Toto75-pelin tähdeksi seremoniapaikalle. Molemmilla tammoilla on lähes täsmälleen 15 000 euron voittosumma.

"Tuulian kanssa katsottiin yhdessä vähän kilpailukalenteria. Sellainen ajatus oli, että pitää olla ilmoittamatta samaan lähtöön, jos se suinkin on mahdollista. Siinä tulee kuitenkin eteen se tilanne, että jompikumpi väkisin häviää toiselle", Petri Parkkonen nauraa.

Sunrise Valkyria ei ole parempaansa kolmeen tuoreimpaan kisaan kohdannut. Se on murtanut myös myytin, joka isännällä on vaivannut.

"Koskaan aikaisemmin ei ole tullut tallin hevosille kolmea voittoa peräkkäin, mutta nyt tuli", Parkkonen toteaa.

Sunrise Valkyrian sukulinja on poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja sieltä olisi voinut olettaa tulevan myös hattutemppuja voittoputkien muodossa. Tamman emä Sunrise Express pääsi lähes 100 000 euron voittosummaan ja sen kuusi vuotta nuorempi pikkuveli Sunrise Lover oli sinnikäs sisupussi lähes 200 000 euron ansioillaan.

Sunrise -hevosten emänemä L.K. Loviisa on vahvasti venäläissukuinen jo edellisestä polvesta, ja se jätti 12 varsaa. Kaikista tuli kilpahevosia, mikä on äärimmäisen harvinaista.

"L.K.Loviisan jälkeläisistä Sunrise Lover menestyi parhaiten, eikä se antanut koskaan periksi. Toisaalta se oli niin ajettavaa mallia, ettei ori uusilla ajotapasäännöillä olisi muutamaan tuhatta euroa enempää pystynyt radoilta juoksemaan."

Sunrise Valkyrialla on suuret saappaat täytettävänä, mutta uran aloitus on ollut lupaava. Startteja on takana 18, joista peräti seitsemän on päättynyt napakymppiin.

"Sillä on vielä melko vähän rutiinia, ja uskon tamman kehittyvän starttien myötä. Toivotaan, että se saa sitä kautta sitkeyttä vielä lisää."

Tulevaan kisaan valmentaja lähtee jalat maassa.

"Joensuun kisassa paalulla on kovia vastustajia, joiden lyöminen ei ole helppoa. Valmentajan näkövinkkelistä ykköstoiveena on selkäjuoksu. Sunrise Valkyria on kotona kiltti, mutta radalla aavistuksen totinen. Pari lähtöä se voitti kärkipaikalta ylivoimaisesti, joten ei se juoksupaikka huono ole. Joensuussa on kuitenkin niin pitkä maalisuora, että vapaalta radalta on vaara käydä huonosti."

Menestys ei ole noussut Sunrise Valkyrialla saati valmentajalla kupoliin, mutta tamman ominaispiirteisiin kuuluu olla kuningattarena tallissa.

"Kotona on kuusi-seitsemän ajohevosta, mutta Sunrise Valkyria on tällä hetkellä ainoa starttihevonen. Se kyllä kertoo muille, jos on pärjännyt raveissa. Valkyria tuntee oman arvonsa."

Sunrise Valkyria juoksee Joensuun lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde.