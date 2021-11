Toto75-ennakko: Tapio lapioi kahisevaa - “Odotin jo viimeksi vain ja ainoastaan voittoa”

Vennelmon Varma on tehnyt toistaiseksi uransa parhaan kauden, mutta urheiluhenkinen valmentaja Tapio Kukkonen kokee, että enemmänkin olisi ollut tarjolla.

"Tietenkin pitää olla kokonaisuutena tyytyväinen tähän kauteen, mutta olen näissä hommissa aika armoton itselleni”, Kukkonen aloittaa. “Omassa päässä tuntuu kohtalaisen pahalta, kun tamma olisi kunnossa ja rahaa olisi ollut jaossa enemmänkin. Aina se ottaa koville, kun nappionnistumisia ei tule niin usein kuin toivoisi. On sitä ollut hyviäkin päiviä, joista pitää olla kiitollinen."

Osaltaan jo tapahtumalla ennen itse kilpailua on ollut merkityksensä.

"Tähän vuoteen saakka Vennelmon Varman lähtöratatuuri on ollut satumainen. Kuluvana vuonna on sitten tullut kasirataa ja takamatkan suljettua lähtöpaikkaa. Tamma on ainakin aikaisemmin ollut vapaalta radalta selvästi paras, joten sille asetelmilla on merkitystä."

Tuorein pettymys miehellä on tuoreessa muistissa, vaikka lopulta Vennelmon Varma sai hyvän mielen ja asiallisen palkinnon. Vermon suorituksessa jäi silti paljon jossiteltavaa.

Lähdössä kävi varsin harvinainen ja vaikeasti ennakoitavissa ollut tilanne, kun keulasta laukannut Varoitus ajautui raville selvittyään kolmannelle radalle, eikä kirihevosten hyökkäys onnistunut suunnitelmien mukaisesti.

"Kolmas rata tukkeutui, mikä esti myös meidän pääsyn järkevästi kirimään. Miehellä otti niin koville, että lähdin siinä vaiheessa aidalta tallialueelle päin. Onneksi tamma pääsi pujottelemaan sentään kolmanneksi. Olin kuitenkin etukäteen sanonut kaikille tutuille, että Vennelmon Varma voittaa, mutta ei se niin mennytkään."

Valmentaja kiittelee tamman suoritusvarmuutta ja vahvaa virettä.

"Taitaa olla niin, että Vennelmon Varman vauhti on kesästä pysynyt samana, mutta muilla se on aavistuksen hiljentynyt”, Kukkonen analysoi. “Kesän jälkeinen viileys on selvästi ollut tammalle positiivinen asia. Hyvässä kunnossa se on ollut jo pitkään. Vermon jälkeen paukahti rikki 100 000 euron ansiot, mikä on tammoille todella kova saavutus. Siihen pitää olla tyytyväinen."

Tuleva lauantai antaa Vennelmon Varmalle mahdollisuuden pikaiseen revanssiin. Matka kuitenkin muuttuu, eikä tehtävä ole millään tavalla yksinkertainen. Kukkonen puhkuu silti taistelutahtoa.

"Kolmella kierroksella juoksunkululla on merkityksensä, mutta ei homma siihen kaadu. Täytyy tietenkin toivoa, että juoksu kahdelta pakilta menisi järkevästi. Janne (Räisänen) on mestari pujottelemaan, mutta jos voittaa meinaa, niin siinä hommassa pitää olla tuuritkin matkassa. Jos mitään negatiivista ei ilmene ennen lauantaita, niin odotan hevosen osallistuvan ilman muuta voittotaistoon. Ykkössija ei yllättäisi, vaan olisi pikemminkin odotettu tapahtuma. Helpotus olisi kova."

Kukkosella on tallissaan tällä hetkellä muitakin tammoja. Hän on ollut aktiivinen tammalähtöjen puolestapuhuja, ja saanut omalta osaltaan päättäjätkin heräämään.

"Parannusta on tullut, mutta edelleen kuningatarkilpailu on Nordic Queenin ohella se ainoa lähtö vuodessa, jossa tammoille on tarjolla yli 10 000 euron palkinto. Etenkin keväällä pitäisi olla vielä paljon enemmän tammoille rahakkaita lähtöjä tarjolla, sillä tuolloin annetaan myös näyttöjä kuningatarkisaan. Edes kerran kuussa, sekin innostaisi tammanomistajia kovasti. Hevosen pitää kuitenkin olla jo keväällä kunnossa. Tammalähtöjen parempi tarjonta on koko raviurheilun etu."

Seppelejahti on se, johon jokainen tammanomistaja ja valmentaja tähtää. Seinäjoen kuningatarkisa meni Vennelmon Varman osalta penkin alle, mutta ensi vuonna katseet on asetettu jo Forssaan.

"Yritetään sinne ilman muuta. Jos päästään mukaan, saatetaan tällä kertaa pakata avauskisan jälkeen nopeasti tavarat ja mennä kotiin yöksi. Vennelmon Varma on koko ikänsä asustanut tutuissa ympyröissä. Vaikka se yöpyi hyvin Seinäjoella, niin aina tuollaisella on tammoille oma vaikutuksensa. Vennelmon Varmalle saattoi tulla reissussa vähän ikävä olo."

