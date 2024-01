Toto75-ennakko Teivo: Show Must Go Onilla kahden startin viikonloppu

Viime syksynä yli vuoden paussilta radoille palannut Show Must Go On aloitti heti starttirytmiin päästyään vahvan nousun sarjoissaan. Joulukuussa se koki uransa tähänastisen tähtihetkensä puristettuaan 14 000 euron arvoiseen GLi Grand Prix voittoon Teivossa. Viikkoa myöhemmin kauden päätösstartiksi jääneessä Vermon pronssidivisioonakarsinnassa ruuna sijoittui kolmanneksi Laxvikens Amiralin ja Brolle F:n jälkeen. Tuolloin Show Must Go On ei kuitenkaan ollut parhaimmillaan.

"Se vähän kuukahti lopussa. Meillä sitten olikin jotain pöpöä tallissa, kun Mandela Zonia myöten hevoset menivät huonosti. Annettiin Show Must Go Onin olla helpommalla, kunnes tuli kovat pakkaset ja ajokerrat sitten jäi niiden vuoksi vähemmälle", valmentaja ja omistaja Reima Kuisla raportoi.

Lauantaina Teivossa Show Must Go On kilpailee enintään 60 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajossa. Liikkeelle starttinopea ruuna avaa Antti Teivaisen ohjastamana radalta kolme.

"Tällä pystyy ajamaan vauhdilla eteenpäin ja luulen keulan olevan meille tarjolla. Magazine Match lähtee alussa ulkopuolelta kovaa matkaan, joten terävänä täytyy varmasti kiihdytyksessä olla", Kuisla miettii.

Kuisla kertoo Show Must Go Onin olleen starttiviikolla kotona reippaammassa ajossa keskiviikkona ja perjantaina hevonen vielä kilpailee kotiradallaan Seinäjoella, josta saa viimeistelyt Teivon starttia varten.

"Hyvä luotto minulla on hevoseen, vaikka se ei olekaan herkimmillään. Se kuitenkin on erittäin kyvykäs ja olenkin pettynyt ellei kesällä mennä täyttä matkaa 12-läpi", Kuisla toteaa.

Show Must Go Onin Kuisla osti reilu vuosi sitten Traveran nettihuutokaupasta 200 000 kruunun hintaan. Meritoitunutta hevosenomistajaa Show Must Go Onissa oli erityisesti miellyttänyt tyyli liikkua.

"Ensiksi hevonen meni Veijo Heiskaselle ja sitten Kari Lehtoselle, mutta starttiin tulo kesti pienten vaivojen takia. Kuitenkaan rikki se ei ole ollut mistään. Otin sitten hevosen kotia ja ollaan vähän värkkäilty sen kanssa. Tällä kyllä on tosi hyvä ja taloudellinen tyyli mennä eteenpäin."

Lauantaina Teivossa Show Must Go On jatkaa samalla varustuksella kuin viime starteissaan. Jatkossa hevosen on tarkoitus kilpailla tasaisin väliajoin.

"Aika äkkiä tämä viime syksynä nousi sarjoissaan ja joutuikin nopeasti turhan koviin lähtöihin rutiiniin nähden. Lauantain lähtö on kuitenkin sarjamääritykseltään viime kisaa sopivampi."

Show Must Go On juoksee Teivon Toto75-pelin neljännessä kohteessa lähdössä 8. Toto75-pelissä on jaossa jackpot-rahaa 70 000 euroa.