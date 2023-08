Toto75-ennakko: Tima's Miracle on tallin kuningatar - "Sitä mukavampaa hevosta ei ole"

Team MyReNi tavoittelee Tima's Miraclen kanssa nappionnistumista lauantaina hyvillä fiiliksillä. Kimpan taakse kätkeytyy tamman valmentaja Tiia-Mari Myllykangas, hevosen toinen kasvattaja ja Tiia-Marin pitkäaikainen ystävä Maarit Nikupeteri, sekä kimppaan mukaan kolmantena osakkaana lähtenyt Markku Repo. Toistaiseksi ikimuistoisimman hetken Tima's Miracle tarjosi kolmen koplalle kesäkuussa Mikkelissä.

"Sitä ennen haaveiltiin kimppalaisten kanssa, että jos Tima's Miracle menisi jonain päivänä 1.12-alkuisen tuloksen, niin se olisi mahtava juttu. Kun Mikkelin startin jälkeen kuulutettiin voittoajaksi 11,5, tuli olo, että vau. Se oli aivan käsittämättömän mahtava tunne", Myllykangas kommentoi.

Hurja tulos sai koko omistatrion hyppimään riemusta.

"Ollaan osattu nauttia menestyksestä. Olen todella kiitollinen kimppalaisille siitä vapaudesta, minkä olen saanut valmennuksen suhteen. Luottamus toimii, mikä on tosi tärkeää lajissa, jossa kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Kimppalaisten lisäksi myös hevonen on hieno. Tima’s Miraclea mukavampaa hevosta ei ole."

Tamman tarina on toistaiseksi ollut kaksijakoinen. Kolmevuotiskevään koelähtötulos 17,5 kertoo siitä, ettei kyseessä ole ihan tavallinen tamma. Viidestä ensimmäisestä startista Tima's Miracle kulki kolmesti täyden matkan 1.16-kyytiä, eikä kauden paras tulos 15,4a/2120m Vermosta ainakaan laskenut toiveita tulevaisuuden suhteen. Toisaalta matkaan on mahtunut myös vastoinkäymisiä.

"Tammalla on takapolvessa vamma, jonka kanssa on pitänyt oppia elämään. Ajan myötä on tullut selväksi, miten hevosta voi treenata ilman, että takapolvi alkaa kipeytymään. Sen haasteen kanssa pärjääminen on varmasti vaikuttanut tämän kesän hyviin suorituksiin."

Tulosrivistössä näkyy yksi heikompi sijoitus Lahdesta, mikä Mikkelin ilotulituksen jälkeen sai mielen hetkeksi matalaksi.

"Ajateltiin tietenkin, että olisiko takapolvi taas reagoinut. Käytettiin hevosta klinikalla, ja onneksi syy löytyi. Selässä oli jumeja, eikä hevonen siksi suorittanut Jokimaalla omalla tasollaan. Muuten se on tehnyt hienoa jälkeä, ja tamma teki Kouvolassa viimeksi takarivistä kovassa porukassa vahvan juoksun."

Tornion reissulle lähdetään hyvistä lähtäkohdista. Tammalla on tuoreimpien harjoitusten perusteella kaikki kunnossa, ja juoksuradan paikka sopii sille mainiosti.

"Vastustajia en tunne, mutta lähtöpaikka sopii mainiosti. Tamma lähtee kovaa matkaan, ja on tehnyt monenlaisilla juoksunkuluilla rehellisiä esityksiä. Odotan siltä taas vahvaa suoritusta."

Hevosen jatkouran suhteen ei olla tehty mitään suuria suunnitelmia. Ainakin ensi vuosi on tarkoitus ajaa kilpaa, ja jossain vaiheessa on tarkoitus siirtää tamma siitosuralle.

Sen sijaan naisen suunnitelmat ovat olleet jo pitkään selvät. Myllykangas aloitti hevosharrastuksensa ratsujen ja ponien kanssa. Hän on päättänyt, että haluaa jonain päivänä raviurheilusta itselleen ammatin, joka voi viedä hänet lajin paraatipaikoille.

"Ensin kävin Kaustisella ravikoulun, ja 2019 valmistuin hevoshierojaksi. Tänä keväänä hankin itselleni A-ravivalmentajalisenssin. Elän ja hengitän lajin parissa 24/7, ja tiedän, että tätä haluan tehdä joskus päätoimisena tulevaisuudessa."

Myllykangas on hakenut itselleen aktiivisesti myös tärkeää kokemusta huipputalleilta.

"Markku Niemisellä olin harjoittelussa, Timo Hulkkosella olen ollut töissä ja Petri Klemolalla olin neljä vuotta", Myllykangas luettelee.

Vahva tahto onkin asia, joka voi viedä naisen vielä lajin parissa pitkälle. Hänellä on tällä hetkellä sivutoimisena yhdeksän hevosta tallissa, joten tunnit päivässä eivät tahdo aina riittää.

"Kun tulee syksyn pimeät ja huonot kelit, jonka lisäksi virukset pyörivät tallissa, niin tuleehan sitä ajateltua, että onko tässä hommassa mitään järkeä. Se ajatus menee kuitenkin aina aika nopeasti ohitse, koska olen asian miettinyt niin, että tätä tosissaan haluan. Ja kun saa tehdä mitä haluaa, niin se on kaikista parasta", Myllykangas päättää.

Tima's Miracle juoksee Tornion lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde