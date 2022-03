Toto75-ennakko: Tulosrivi 4-3-2-1 - "Menestys tuntuu uskomattomalta"

Superlauantain kisa Kuopiossa antoi jo viitteitä siitä, että Larkko on vahvasti nousemassa omien sarjojensa huipulle. Hannu Albrecht antoi Larkon ohjastaja Terho Rautiaiselle toiveen ajaa rohkeasti.

Rautiainen teki Larkon kyydissä työtä käskettyä, ja lähes pelaamaton ruuna oli järjestää pelaajille harmaita hiuksia heti kierroksen alkuun. Päätössatasella rinnalta jo välillä pudonnut Hissun Feeniks rutisti ohitse. Tilanne olisi voinut käänyä toisenlaiseksi ilman pientä yksittäistä muuttujaa.

"Kuopiossa esitys oli mainio, vaikka siihen mahtui vähän epäonneakin", Albrecht taustoittaa. "Terholla (Rautiainen) oli korvapallojen ja vetolappujen narut samassa kädessä, eikä vetolappujen tehoa saatu säästettyä maalisuoralle, kun ne tuli vedettyä turhan aikaisin. Terhoakin asiaa harmitteli. Larkko vaatii piristystä ihan loppuun, koska ruuna on sen verran laiskaa sorttia."

Aikaisempina vuosina Larkko ei ole kovin usein innostunut voittamaan, mutta viime syksynä oli jo vahvoja merkkejä hevosen kehityksestä. Uusien varusteiden lisäksi valmentaja myöntää, että ruunassa on tapahtunut muutos parempaan.

"On se selvästi miehistynyt. Uran alussa se oli kovin lapsellinen ja saattoi vain juoksennella muiden mukana. Edelleen se on hyvin laiska siihen saakka, kunnes mennään kilpailemaan."

Santtu Raitalan ajamana Larkko teki viimeksi Kouvolassa elämänsä juoksun. Raitala tuli hyvin juttuun ruunan kanssa, vaikka alkuun maan kärkikuski ei ollutkaan erityisen toiveikas.

"Santtu oli lämmityksen jälkeen jopa vähän huolissaan, että pääseekö hän Larkolla mihinkään. Jotenkin kemiat kuitenkin osuivat yhteen ja tuloksena oli upea voitto. En suoraan sanottuna millään pystynyt uskomaan kierros ennen maalia, että Larkko pystyisi pitämään rinnalle kiertänyttä Rokin Maxia takanaan. Se on useimmiten joko voittanut tai laukannut ja Rokin Maxi on muutenkin todella kovaluokkainen hevonen.”

Larkon menestys on ollut valmentajalle positiivinen yllätys myös vuodenajan vuoksi. Ruunan kanssa oli tarkoitus satsata kesään, koska hokit ovat olleet hevoselle ainakin aikaisemmin selkeä miinus.

"Sitä olen ihmetellyt kovasti. Larkko on parantanut kesäkenkään siirtyessä paljon ja nyt se on mennyt näin hienosti 11 millin pitkällä jäähokilla. Tampereelle varmasti lyhennän hokit kuuden millin nastaan, mutta ihan kesäbalanssiin ei vielä siirrytä, sillä kotona on talvikelit. Hevosella on kaikki kunnossa, eivätkä hokit näytä sitä hidastavan enää."

Larkko on kotioloissa täydellinen kaveri. Sitä on käytetty tapaninajoissa, kehitysvammaisten terapiahevosena ja Larkolla on ajettu puukuormaa metsästä. Albrecht ei pistäisi pahakseen, vaikka Larkon cv-listaan laitettaisiin uran ensimmäinen Toto75-voitto.

"Koko ikäni olen hevosten kanssa touhunnut ja varmaan ensimmäisen kerran ajoin hevosella ennen koulun aloittamista. Kun on pitkään ollut mukana, olisihan se hienoa voittaa lauantain lähtö. Meillä on puolison vaimon kanssa tallissa 13 hevosta, joista 7 on ajohevosia. Onneksi sentään kaikki eivät ole omia. Se on ollut ilo huomata, että meidänkin tallilla ratsuihmisiä on tullut mukaan raviurheilun pariin", Albrecht päättää.

Larkko juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde.



Tästä pelikupongille