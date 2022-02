Toto75-ennakko: Tunnerikas paluu menestysareenalle - “Huikeat muistot Äimärautiolta”

Oulun Kavioliiga-ravit juostaan 40000 euron jackpotin säestämänä. Markus Dahlström piipahti Äimärautiolla edellisen kerran yhdeksän vuotta sitten, kun hän Pelikan hovikuskina vei 10 000 euron arvoisen finaalivoiton. Oulu on miehelle ainutlaatuisten muistojen areena, ja korkeintaan Savonlinnan kotikisat saavat yhtä kovan tunnemyrskyn aikaan.

"Kun olin 22-vuotias nuorukainen, niin olihan se uskomaton tunne voittaa Oulussa omalla La Primaveralla ensimmäistä kertaa lauantain lähtö", Dahlström muistelee. "Silloin oli vuosi 1996, eli nopeasti aika on mennyt. Oulussa juostiin 2011 amatööriohjastajien SM-kisan päätöspäivä, ja vein silloin Äimärautiolla Suomen mestaruuden. Pelikka oli Vesa Kaksosen valmentama, ja sillä pääsin ajamaan Oulussa 2013 finaalivoiton. Se oli niihin aikoihin Suomen kolmanneksi eniten rahaa juossut tamma. Kaiken kaikkiaan Äimärautiolta on uskomattoman hyvät muistot, joita lähdetään verestämään."

Dahlströmin kaksikosta on ensimmäisenä tulessa Il Funny Li. Tuorein kisa päättyi keskeytykseen, mutta siitä ei pelaajien ole syytä huolestua. Valmentaja vahvistaa, että joskus raviurheilussa ei vain mikään onnistu, vaikka hevonen olisi iskussa.

"Hevosen juoksu lähti viimeksi menemään niin pieneen kuin se vain voi mennä. Katsoin alkumatkalla, että ulkoa voisi päästä nopealla lähtijällä asemiin, mutta näin ei sitten käynytkään. Turhan pitkään vedätin eteenpäin, mutta kun tuli selväksi 1. takasuoralla, ettei ole meidän päivä, niin oli syytä keskeyttää. En halunnut, että Il Funny Li tulee väsyneenä maaliin, vaan oli parempi ratkaisu viheltää peli poikki ja suunnata katseet tuleviin kisoihin. Mikkelissä hevonen oli oikein hyvä puolentoista kuukauden tauolta, eikä vire ole mihinkään kadonnut."

Il Funny Li sai loistavan nelosradan, joka Oulussa on tilastojen mukaan jopa paras.

"Keula- tai selkäjuoksu sopii. Johtavan rinnalle hevonen on jäänyt urallaan kahdesti, eikä se sovi sille. Usein nopea lähtijä on pystynyt välttämättään tuon asetelman. En osaa veikata sijoistua kovin tarkkaan, sillä en tunne sillä tavalla vastustajia. Hyvän esityksen Il Funny Li pystyy joka tapauksessa tekemään."

Exuberance on ollut jo vuosia Dahlströmin luottohevonen, mutta pari tuoreinta kautta on mennyt alakanttiin. Ruuna on taas puhjennut kukkaan, joten se osallistuu tasokkaassa päätöskohteessa kärkimatsiin.

"Nyt näyttää hyvältä", Dahlström iloitsee. "Kaksi edellistä vuotta ovat olleet todella haastavia hevoselle. Sillä on ollut kesäisin allergiaa, joka on iän myötä pahentunut. Kilpaileminen on ollut katkonaista. Lisäksi kavio-ongelmat ovat varjostaneet hevosen koko uraa, vaikka mitään valtavat isoa vaivaa ei olekaan ollut."

"Exuberance on hevonen, jolla lähdetään myös hakemaan menestystä. Joensuussa se pystyi voittamaan Minto’s Don Juanin, joka on kova hevonen. Toki juoksukin onnistui, mutta Exuberance osoitti olevan kunnossa."

Vaimonsa kanssa hevosten kanssa töitä tekevä Dahlström pyörittää 16 hevosen tallia. Puolison 17 vuoden ura sairaanhoitajana vaihtui kokonaan hevosiin, sillä 12 ajohevosta, kaksi siitostamma ja kaksi varsaa tietävät pitkiä työpäiviä molemmille.

"Jokainen päivä on työpäivä. Se on täysin oma valinta, ja me molemmat nautitaan näistä hetkistä hevosten kanssa."

Il Funny Li juoksee lähdössä 6 (Toto75-2) ja Exuberance lähdössä 11 (Toto75-7)

Tästä pelikupongille