Toto75-ennakko: Tuplamestari kuningattarien joukossa - "Tallissa saan höpötellä tammalle rauhassa"

Mia Liipolan kasvattama, omistama ja valmentama Runoneito kilpailee 12-vuotiaana elämänsä vireessä. Matka lauantain avoimeen tammalähtöön on ollut pitkä ja värikäs. Moni asia on opittu yhdessä kantapään kautta, mutta hevonen on lopulta palkinnut kasvattajansa myös kilparadoilla.

"Syntymästä saakka olen saanut touhuta tamman kanssa itse. Olen opettanut sen ensin ajolle, sitten on harjoiteltu ratsastusta, ja tässä juuri parhaillaan laitan kengittelen tammaa. Ammattilaista en ole vielä kehdannut pyytää, ja löytää ainakin peilistä syyllisen, jos kengät on laitettu huonosti", Liipola nauraa.

Tuntuu uskomattomalta, että Runoneito on kaksinkertainen montén Suomen mestari. Vuonna 2022 Forssassa televisiostakin tuttu Nelly Korpikoski lasketteli Runoneidolla ylivoimaiseen voittoon, ja studioissa kameran toisella puolella pitkään työskennellyt Maija Fors uusi tempun kuluvan kesän päätteeksi Kouvolassa.

Valmentaja sanoo, että jo ensimmäinen vitossijaan päättynyt kokeilu montéssa herätti lupauksia, ja sen jälkeen loppu onkin historiaa. Tunnepuolella mestaruudet lyövät kaikki aikaisemmat saavutukset laudalta.

"Ilman muuta montén Suomen mestaruudet ovat olleet niitä minun raviurani tähtihetkiä. Voi sanoa, ettei vahingossa voitettu, kun tänä vuonna Kouvolassa onnistuttiin kisassa toisen kerran peräkkäin. Suomen mestaruus ajetaan isolle yleisölle kuninkuusravien yhteydessä, mikä tekee sen voittamisesta vielä hienomman kokemuksen."

Lappeessa hevoselle laitetaan kärryt perään, mutta sekin sopii.

"Kovia hevosia on kummallakin puolella, ja Suven Sametti sekä Lakan Leijakin ovat vastassa. Lähtötohinoissa tammalla on aina pieni riski kuumenemiselle, ja jos ollaan puolenvälin paremmalla puolella eli rahoilla, niin pitää olla hirvittävän tyytyväinen."

Jos puhutaan lähdön voittamisesta, niin Liipola ottaa käyttöön raviurheiluun hyvin sopivan lausahduksen tutulta mieheltä.

"Timoa (Tuominen) lainatakseni, maata pitkin ne muutkin kulkee."

Liipola antaa Runoneidolle yksilöllistä hoitoa, joka on varmasti ollut parivaljakolle paras mahdollinen resepti menestyksen tiellä.

"Tammalle saan höpötellä tallissa rauhassa. Kukaan ei ihmettele, jos juttelen täällä itsekseni. Välillä on vähän yksinäistä kahden hevosen tallissa, mutta tykkään touhuta omassa rauhassa", Liipola päättää.

Runoneito juoksee Lappeenrannan lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde