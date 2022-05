Toto75-ennakko: Unelma ja huoli kulkevat käsi kädessä - "Talo elää tamman mukaan"

M.A. Piste on melkoinen nergiapakkaus. Tamman valmentaja Jouni Hinkkanen, 61, on rauhallinen raviharrastaja, jonka päättäväinen tamma on ehtinyt valloittaa monen ravikatsojan sydämen sinnikkyydellään. Hinkkanen on ilmoittanut tammansa ahkerasti starttiin ja seuraava tulikoe on edessä Pilvemäen Kavioliiga-raveissa.

"Moni onkin ihmetellyt, miten oikein tammaa valmennan", Hinkkanen nauraa. "Se pitää sanoa, että tamma on ihan varsasta saakka omasta halustaan liikkunut paljon, eikä kilpailuikäisenä siihen asiaan ole tullut muutosta. M.A. Piste on tottunut rutiineihin, ja sille kahden kuukauden tauko olisi varmasti kova paikka. Isoa kuvaa ei ole syytä lähteä muutenkaan muuttamaan."

Nuorempana tammalla kävi niin sitkeä virustauti, että se väkisinkin vaikutti hevosen kehitykseen. Viime vuonna M.A. Piste sai tehdä ehjän kilpailukauden, joka oli omiaan nostamaan tammaa sille tasolle, jonne se kapasiteettinsa puolesta kuuluu.

"Olen yrittänyt kasvattaa ja valmentaa hevosia, joilla ei ole ollut luontaista lahjakkuutta raviurheilun pariin riittävästi. Olen sitten nelivuotiaana antanut periksi ihan hevosta ajatellen. Kolmevuotissyksynä tuli M.A. Pisteen kohdalla jo selväksi, ettei tästä hevosesta ole syytä luopua. Vaikka ensimmäisenä kilpailuvuosina vastusti, olen aina jaksanut uskoa hevoseen."

M.A. Piste on saanut treenilenkeillä kerta toisensa jälkeen valmentajan suupielet hymyyn. Tamma haluaisi tehdä vielä paljon pidempiä lenkkejä, mutta Hinkkanen on yrittänyt pitää maltin matkassa.

"Talo elää tamman mukaan. Sitä on päivä huolissaan, miten kaikki sujuu ja miten hevonen voi. Olen yrittänyt pitää rutiineista kiinni, koska ne ovat M.A. Pisteelle niin tärkeitä. Se on niin luonnikas tamma, ettei mies voi muuta kuin yrittää olla muuttamatta kovin paljon arjen rutiineja. Kellonajasta tamma on aina ollut tarkka.", Hinkkanen lohkaisee.

Lypsykarjan kanssa työelämänsä luonut hevosharrastaja elää tällä hetkellä unelmaansa. M.A. Piste on kuningatarkisan pistetaulukossa kahdeksantena, ja lauantain jälkeen tamma saattaa kivuta vielä useamman pykälän ylemmäs.

"Suomenhevosen, varsinkin tamman omistajana, kuningatarkilpailuun pääseminen olisi valtavan iso asia. M.A. Piste tuntuu kolmen kilpailun tammalta. Kun kokeilin ajaa sillä Finlandia-viikonloppuna molempina päivinä, se vielä pykäsi toiseen starttiinsa. Forssan lauantain kolmen kilometrin matkan pitäisi myös sopiva mainiosti, ja sehän juostaan myös kuningatarkilvan päätösmatkana."

Raviyleisölle yksi kilpailu on vain muutaman minuutin otos siitä, miten valmentaja on hevosensa kanssa onnistunut. Hinkkanen muistuttaa, että monen asian pitää olla täydellisesti, jotta kärkisijoista voi edes haaveilla.

"M.A. Pisteellä on takana niin kova potku, että sillä pitää kesälläkin olla pitkät hokit. Vastaavasti hokit pitää olla myös edessä, koska se on sieltä sen verran kevyempi. Pidon saaminen on tällaiselle hevoselle erityisen tärkeä juttu."

"Tammojen kohdalla myös kiimat pitää ottaa huomioon. Onneksi kylmän kevään myötä niitä merkkejä ei ole ainakaan vielä ilmassa, mutta M.A. Piste on tamma, joka menee kiimassa ihan veteläksi. Jos lauantaiaamuna on sellaisia merkkejä, on parempi jäädä vain kotiin, koska kiima vaikuttaa niin paljon kilpailusuoritukseen."

Lauantaina tamman pitäisi valmentajansa mukaan normaalia pystyä todella korkealle tulosliuskassa, mutta sen pidemmälle hän ei uskalla tulevaa ravikesää ennakoida.

"Tässä eletään koko ajan veitsenterällä. Sellainen 10 päivän starttiväli on se, mistä vähintään yritetään pitää kiinni. M.A. Piste tarvitsee vireessä pysyäkseen suhteellisen tiheää kilpailurytmiä. Tammalla on nyt ollut neljä-viisi kertaa korvatulpat, jotka ovat tuoneet lisää vauhtia päätössatasille. Jos on huono päivä, valmentaja saa iloa siitä, kun pääsee tammansa kanssa käymään lenkillä. Yritetään yhdessä parhaamme", Hinkkanen päättää.

M.A. Piste juoksee Forssan Kavioliiga-ravien lähdössä 8, joka on Toto75-pelin neljäs kohde.