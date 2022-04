Toto75-ennakko: Uskomaton satu jatkuu - Harper Hanovers lopp tähtäimessä

Elitloppet-lauantain päätöskohde on Harper Hanoversin reilun kolmen kierroksen hurja rypistys. Olli Tiaisen valmentama Millstone's Eager vei kisan nimiinsä vuonna 2008, ja neljä vuotta sitten Timo Nurmoksen valmentama Eelis riemastutti suomalaisyleisöä Olli Koivunen kyydissään.

Seinäjoen vuosi vuodelta kiinnostavammaksi noussut Etain Royal Stayer on kerännyt viivalle Algot Zonettin ja Maestro Crowen taistelemaan ykkössijasta, joka tuo mukanaan kutsun Harpers Hanoverin lähtöön Solvallaan.

Suomalaisten edustus on tänä vuonna kuitenkin niin poikkeuksellisen kova, että ruotsalaisilla voi mennä lauantain vauhtijuhlassa jalat solmuun jo ennen kirihetkeä. Tapio Perttusen tallin viime kauden komeetta Unique Creation on loistava stayeri, joka Seinäjoen pieneltä paalulta pystyy loisto-olosuhteissa ilman muuta 1.15-alkuiseen lopputulokseen.

Valmentajan näkökulmasta se jännin paikka on heti aja-komennon jälkeen.

"Toivon tietenkin, että ruuna pääsee terävästi matkaan", Perttunen aloittaa. "Paikka siihen on paras mahdollinen, mutta Unique Creation on voltista aavistuksen epävarma. Kun se vauhtiin pääsee, niin sen jälkeen laukkariskiä ei pitäisi enää olla. Ensimmäiset askeleet pitää kuitenkin onnistua, eikä laukkaan ole varaa."

Perttusen hirmu oli loistava kakkonen Vermossa, sillä Way To Go teki keulasta elämänsä juoksun, eikä Unique Creation saanut mitään ilmaiseksi. Lisäksi sillä oli alla pitkä talvitauko, mikä aina vaikuttaa suoritukseen, vaikka odotukset olivat ennakkoon mukavasti.

"Talvi sujui hyvin, ja yksi kisa aukaisi paikkoja. Kauden ensimmäisessä startissa hevonen oli paremman tuntuinen kuin viime vuonna. Siksi olen positiivisella mielellä myös tämän Seinäjoen kisan suhteen. Mikäli pääsemme kärkipaikalle ja hevonen suorittaa omalla huipputasollaan, niin siitä on vaikea kenenkään tulla ohitse."

Kaarina ja Anne Metz ovat omistajina kokeneet hevosen kanssa jo aivan uskomattomia hetkiä, mutta valmentajan ajatusten perusteella tällä kaudella saatetaan siirtyä ns. nextille levelille.

"Tapsa on kehunut hevosen menneen eteenpäin, joten mielenkiinnolla tulevaa kautta odotellaan", Kaarina ja Anne sanovat yhdestä suusta. "Pääsimme tutustumaan Unique Creationiin lähemmin, koska se oli tässä meillä kuukauden lomailemassa talvitauon aluksi. Ei voi muuta sanoa kuin että hevonen on hurmaava herrasmies."

Myös kultakimpaleen päivittäisestä hyvinvoinnista vastaava hevosenhoitaja Sonja Huovila on raportoinut omistajien suuntaan positiivisia taustatietoja.

"Hoitaja kertoi, että Unique Creation on ollut kaiken aikaa iloinen ja energinen", Kaarina Metz jatkaa.

Piletti toukokuun viimeiselle viikonlopulle on nappionnistumisella täyttä realismia. Kaarina kuitenkin painottaa, ettei ole syytä hötkyillä eikä rakennella turhaan tulevaisuutta. Silti ravimatka Elitloppet-viikonlopulle tuntuu jo ajatuksen tasolla herkulliselta.

"Emme ole kumpikaan koskaan käyneet Solvallassa", Kaarina Metz nauraa. "Sinne on vielä pitkä matka, ja jatketaan ihan rauhallisesta ilman paineita, mutta varmasti Solvallassa olisi varmasti mahtavaa käydä hevosen kanssa. Ajetaan ensin lauantain kisa, olemme molemmat tulossa Seinäjoella jännäämään, miten Unique Creationi käy. Sillä pitäisi Tapsan mukaan olla hyvät mahdollisuudet pärjätä."

Unique Creation juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde.