Toto75-ennakko: Uutta suuntaa uralle - "Lähdöstä saakka ajetaan täyttä"

Next Direction osallistui viime sunnuntaina Finlandia-ajoon, jossa se teki 11-tuloksen. Hieman jäi kymmenyksien suhteen jossiteltavaa sisäratajuoksun päätteeksi, mutta toisaalta hurjasti 09,6-vauhtia kulkenut Cokstile ja kumppanit olivat sinä päivänä yksinkertaisesti liian kovia.

"Lähdössä oli yksi ylitse muiden, sillä pidin Cokstilen suoritusta johtavan rinnalta täysin ylivertaisena", Timo Hulkkonen aloittaa. "Next Direction jäi kiihdytyksessä muiden jalkoihin, mikä vaikutti sen tulokseen. Loppumatkalla ei tullut kunnolla kiritilaa, eikä Hannulla (Torvinen) ollut tarvettakaan paimentaa ruunaa sen enempää. Oulussa on uusi päivä, ja Number Onessa saadaan lisätietoa hevosen vireen suunnasta.”

Sisärata on Äimäraution pikamatkalla hankala paikka puolustaa asemiaan. Next Directionin pitää olla terävänä, jos se mielii onnistua tavoitteessaan. Hulkkosen mukaan taktiikka ei tarvitse arvailla, mutta on täysin eri asia, miten kiihdytyksessä lopulta käy.

"Hannu kärkeen varmasti yrittää, kuten keskiviikon televisiolähetyksessä kävi ilmi. Odotukset ovat hyvät, jos kärkipaikan puolustaminen onnistuu. Oulun kisa näyttää paperilla siltä, että lähdöstä saakka ajetaan täyttä. Olemme siihen valmiit."

Hulkkosen tallin ykkösnyrkki on tehnyt jo tähän saakka aivan poikkeuksellisen uran. Next Direction on juossut lähes 700 000 euroa rahaa ja mikä tuntuu täysin uskomattomalta. Ruuna on peräti 11 kertaa ansainnut yksittäisestä kilpailusta vähintään 30 000 euroa.

"Hienoja hetkiä ollaan saatu kokea. Next Directionin nouseminen takaisin ihan absoluuttiselle huipulle on tietenkin vaikeaa. Hevosella on kilometrejä jo paljon takana, ja ikää tulee meille kaikille lisää."

Hulkkosen tallin Edima on mielenkiintoinen nimi tammavoltissa. Mies odotti siltä paljon jo viime syksynä, kun Edima siirtyi Ruotsiin. Se täräyttikin heti lähes nollasarjalaisena 13,9-tuloksen maililla.

"Se oli tamman ainoa suoritus Ruotsissa, johon olin tyytyväinen. Päätettiin ottaa Edima kolmen kisan jälkeen takaisin Suomeen ja annettiin sillä lisää treeniä."

Uusi kausi käynnistyi talvitauon jälkeen Joensuussa huhtikuussa loistavasti, sillä Edima jyräsi johtavan rinnalta väkevästi ykköseksi.

"Tuntui, että jollain tavalla onnistuttiin talvella. Edima oli oikein hyvä ja se tuli riskisti maaliin saakka. Pidän tammaa lahjakkaana ja kehityskelpoisena hevosena. Kunhan se vain saa olla terveenä, niin ainakin tulevaisuudessa odotan siltä todella paljon. Oulussa vähäinen rutiini ja takarivi tietää riskitekijöitä, mutta Edima pystyy onnistuessaan menestymään."

Hulkkonen katsoo tulevaisuuteen positiivisesti ja pilke silmäkulmassa. Leppävirralla on peräti viisi suvukasta kaksivuotiasta, joiden kanssa tallilla tehdään kovasti töitä. Jani Ruotsalaisen tallissa on lisäksi nelivuotias Wertti, Hulkkosen elämän ensimmäinen suomenhevonen.

"Olen edelleen todella innostunut raviurheilusta. Jännää on sekin, että nyt pääsen seuraamaan, miten ensimmäinen suomenhevoseni Wertti kehittyy. Se on aloittanut nelivuotiskauden hienosti. Wertti kulki toisessa kisassa 31-alkuisen tuloksen ja lopetti 27,5-vauhtia. Siinä on aihio, josta on ainakin hyvä lähteä rakentamaan."

Lämminverivarsat ja Wertti tietävät sitä, ettei Leppävirralla jäähdytellä vielä moneen vuoteen. Päinvastoin, vauhti tuntuu kiihtyvän.

"Vertillä on vielä reilut 10 vuotta kilpailuoikeutta jäljellä. Jos se saa olla terveenä ja pääsee sitä kautta tekemään täysipainoisen uran, voin hyvillä mielin sanoa viimeisenä kilpailuvuotena, että se on vanhan miehen hevonen", Hulkkonen, 72, nauraa.

Edima juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 5 (Toto75-1) ja Next Direction lähdössä 10 (Toto75-6)

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.