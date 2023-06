Toto75-ennakko: Vaikeuksien kautta Härmään - "Olemme jaksaneet uskoa"

Palataan ajassa ensin lähes neljä vuotta taaksepäin. Paikka on Lahden Jokimaa, päivämäärä 4. elokuuta vuonna 2019, ja kuninkuusravien toinen kilpailupäivä on kääntynyt iltaan. Tuolloin seitsemänvuotias Caijus selvitti ensikertalaisena kolme matkaa upeasti, ja sijoittui kokonaiskilpailussa peräti pronssille. Moni ihmetteli hevosen valintaa seppelejahtiin, mutta ori täytti paikkansa vaativassa kilpailussa paremmin kuin mitä kukaan olisi osannut odottaa.

Oikeastaan tuon viikonlopun jälkeen ura on ollut katkonainen. Lyhyempiä ja pidempiä taukoja on ollut useampia, jonka lisäksi viidesti hevonen on joutunut ilmoittautumisen jälkeen jäämään viime hetkellä kisasta pois.

"Kolmisen vuotta on ollut kaikenlaista isompaa ja pienempää vastoinkäymistä", valmentaja Mika Mäkelä huokaa. "Varmasti aika monella on usko hevoseen mennyt, mutta minä ja Mirka (Lehtinen) olemme jaksaneet siihen uskoa. Viime talvi oli treenaamisen ja terveydentilan osalta vihdoin sellainen, että pääsimme valmistautumaan kauteen täysipainoisesti."

Tuoreimmassa kisassa Parvelan Retu jäi vain kolmen kymmenyksen päähän, ja Caijus kellotti viimeiset 800 metriä kirkkaasti alle 1.20-vauhteja. Mäkelä myöntää, että startti antoi perustelun lähteä yrittämään Nordic Kingissä osallistumisen ilon lisäksi myös hyvää sijoitusta.

"Caijus esitti ihan parasta, mitä se on urallaan tehnyt. Se on kerran mennyt 20,0-tuloksen, mutta ori oli tuolloin kisan jälkeen kipeä. Vaikuttaa siltä, että ori on nyt hyvin lähellä huippukuntoaan, ja siksi halusin lähteä yrittämään mailille, miten sen käy ihan parhaita vastaan. Caijus voi tehdä ennätyksensä, sillä ori oli olemukseltaan tosi hyvä, kun ajoin sillä tiistaina harjoituksen."