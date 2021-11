Toto75-ennakko: Valtroks vertyy viileällä kelillä - “Tuskin voin parempaa hevosta saada”

Valtroks on kilpaillut urallaan ennen lauantaita 72 kertaa totosijoin 21-11-11. Ruuna on kilpaillut seitsemänä kautena ja pystynyt voittamaan niistä jokaisena. Siitä huolimatta varsinkin ennen tätä vuotta hevosella on ollut myös vastoinkäymisiä, sillä neljänä ensimmäisenä kautena Valtroks pystyi kilpailemaan vain 20 kertaa.

“Joskus sitä onkin miettinyt, miten hyvä hevonen minulla olisikaan, jos ura olisi edennyt ilman terveysongelmia”, Kati Pekkala pohtii. “Pitää olla kuitenkin tyytyväinen Valtroksin esityksiin raviradoille, sillä tuskin tällainen harrastaja voisi edes parempaa hevosta talliinsa saada. Siitä olen onnellinen, ettei nyt pariin vuoteen ole tullut eteen mitään vakavaa loukkaantumista.”

Valtroks on tuonut Pekkalalle mahtavia ilonhetkiä, sillä sijoitusprosentti 60 kertoo siitä, että useimmiten raveista on lähdetty kotiin hymy huulilla. Hevonen on opettanut naista paljon, ja esimerkiksi syys- ja talvikauteen panostaminen ei ole ollut sattumaa.

“Valtroks on oikeastaan joka vuosi parantanut ilmojen viilennettyä. Nyt se on ollut useamman kerran todella hyvä. Voi olla, että lämpimillä kesäkeleillä uran aikaisemmat ongelmat muistuttavat helpommin itsestään. Hellekeleillä jalat turvottelevat hieman, ja silloin vauhditkin ovat huipussaan.”

Valmentaja kertoo myös, ettei sinänsä ravivarma ja toimiva Valtroks ole aina ollut se maailman helpoin ajettava radoilla. Suomenhevonen osaa halutessaan mutkitella, vaikka se ei aina katsomoon saakka näy. Siihenkin on tullut parannusta.

“Hevonen suorittaa nykyään paljon paremmin, kun parhaiten toimivia varusteita on etsitty ja niitä on myös löydetty. Valtroks juoksee nykyään vetolapuilla. Se on saatu juoksemaan paremmin suorassa, mikä vaikuttaa myös positiivisesti suorituksiin.”

Tuoreimmassa kisassa Valtroks pääsi helpolla, ja voittoputki venyi jo kolmeen.

“Santtu (Raitala) sanoi, että ykkössija irtosi helposti. Vetolappuja ei tarvinnut vetää ollenkaan.”

Lauantain tehtävä on kovempi kuin aikaisemmin, eikä kasirata ole mikään toivepaikka. Valmentaja on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, ettei asetelmat torpedoi mahdollisuuksia.

“Tärkeintä oli saada ylipäätään eturivin paikka. Valtroks lähtee hyvin liikkeelle, joten se voi saada hyvät asemat. Santtu tunteen hyvin hevosen ja hän osaa ajaa sen vahvuuksilla. En tiedä, mitä muut tekevät, mutta me lähdemme todennäköisesti reippaasti matkaan. Sen jälkeen juoksunkulku ja pienet asiat ratkaisevat meidän mahdollisuudet menestyä.”

Haapajärveläinen on kahden ystävänsä kanssa tehnyt tuoreen uuden hankinnan, sillä kaverukset ostivat keväällä syntyneen lämminverivarsan Ruby Rockin.

“Siitä haaveillaan jonkinlaista jatkoa tähän harrastukseen, koska Valtroks vetäytyy muutaman vuoden jälkeen kilparadoilta. Ruby Rock on hieno varsa, ja sen emän ensimmäiset varsat Explosive Elvis ja Bastian ovat kumpikin näyttäneet lahjansa. Myös kolmevuotias Nette’s Ensio aloitti hyvin. Ruby Rockin tehdään vielä useampi vuosi töitä, ennen kuin se nähdään radoilla.”

Tästä kupongille: