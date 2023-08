Toto75-ennakko: Ventti täyteen Vermosta - Taittosen tallin tykki ideana

Iltapäivän pronssidivisioona on tietyllä tapaa jackpot-kierroksen avainkohde. Lähdön todennäköisimmän voittajan nimeäminen on äärimmäisen vaikeaa, ja usealla osallistujalla on vähintään 10 prosentin mahdollisuus viedä lähtö nimiinsä. Jos tällaiseen kohteeseen löytää pitävän varman, saa siitä huiman lisäedun muihin pelaajiin nähden.

Hevosen valmentaja Mika Taittonen arvioi tuoreimman kisan olevan jo lähellä sitä, mihin Truedream A.F. pystyy parhaimmillaan ollessaan.

"Truedream A.F. oli jo Turussa hyvä, mutta Forssassa se ei sitten ehkä ollut ihan yhtä terävä", Taittonen aloittaa. "Voi olla, että siihen oli syynä juokseminen toisten takana, joka ei sovi hevoselle parhaalla mahdollisella tavalla. Porissa oli kolmannen kerran peräkkäin kasirata, mutta siellä päästiin kärkipaikalle. Truedream A.F. oli ehkä muutenkin pikkuisen parempi, ja keulasta se on muutenkin tehnyt parhaat juoksunsa."

Truedream A.F. voisi olla hyvä näkemys. Ruunan luokka on kisan ehdotonta eliittiä, ja sillä on selvästi eniten voittoja lähdön osallistujista. Asetelmat ovat paremmat kuin edellisissä starteissa, jonka lisäksi vire vaikuttaisi olevan ilmojen viilentyessä taas nousussa. Kolmessa tuoreimmassa kisassa ruunaa on piinannut kasiradan kirous. Vitosnumerolta on Taittosen mukaan hyvä kiihdyttää. Silti lähtösuoran tapahtumiin liittyy riskitekijöitä, mutta myös mahdollisuuksia.

"Kyllähän vitonen on selvästi kasia parempi", Taittonen nauraa. "Juoksunkululla heti kiihdytyksestä alkaen on todella iso merkitys. Capo avaa sisäpuolelta kovaa, mutta eturivi näyttää siltä, että myös monelta muulta radalta ajetaan tosissaan eteenpäin. Yritetään saada onnistunut juoksu, mutta yhtään ei osaa arvioida, miten lähdössä käy. Truedream A.F. pystyy 12-tulokseen nykyvireessään, ja odotan siltä hyvää suoritusta."

Aikaisemmin ruuna on tunnettu hevosena, joka on johtavan rinnalta lannistanut keulahevosen. Taittonen ei kuitenkaan painottaa, ettei löylynlyöjän paikka ole missään nimessä ykköstoiveena.

"Truedream A.F. teki siitä nuorempana kovia suorituksia. Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa se meni johtavan rinnalta 13,1-tuloksen, eikä ole sen jälkeen enää siltä juoksupaikalta pystynyt parhaimpaansa. Siksi yritän välttää sitä paikkaa lauantaina, mutta eteenpäin lähdetään kuitenkin ajamaan."

Tasaisessa lähdössä Truedream A.F. pystyy ottelemaan ihan voitosta, mutta valmentaja ei lähde pullistelemaan yhtään etukäteen.

"Porin kisan jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia, ja hevonen on ollut hyvä treeneissä. Tosissaan lähdetään yrittämään kärkisijaa, mutta pienestä tässä hommassa menestys on kiinni", Taittonen muistuttaa.

Taittosella on tallissaan muutamia kyvykkäitä kolmevuotiaita, jotka ovat pienten vastoinkäymisten jälkeen valmistautumassa kilpauran aloitukseen. Vuonna 2006 Taittonen oli valmentajatilastoissa ihan kärkisijoilla, mutta pienen tallin nousu parrasvaloihin vaatisi tuoreita menestyjiä. Tuleville tähdille olisi tallissa tilaa.

"Aikaisempina syksyinä on tullut kyselyitä treenipaikoista, mutta nyt on ollut toistaiseksi hiljaista. Vaikea sanoa, onko ukko huonontunut, vai näkyykö hevosmäärän väheneminen tällä tavalla. Kovasti tehdään töitä, ja yritetään pärjätä", Taittonen päättää.

Truedream A.F. juoksee Helsingin ravien lähdössä 5, joka on Toto75-pelin kuudes kohde