Toto75-ennakko Vermo: Global Withdrawl haastajana Helsinki-ajoon

Vermossa juostaan lauantaina yksi kevään hienoimmista ravipäivistä, kun ohjelmassa ovat Helsinki-ajo, Uudenmaan Upein -finaali sekä kylmäveristen KK-24-lähdöt. Helsinki-ajossa suosikkina lähtee ansaitusti matkaan Teivon kultadivisioonafinaalin voittanut Hierro Boko. Vahvan haasteen voitosta suosikille tarjoavat Payet sekä Global Withdrawl.

Nyt 9-vuotias Global Withdrawl on kahdessa viime startissaan uhkunut vahvaa nousukuntoa ja sijoittunut molemmilla kerroilla kakkoseksi. Helsinki-ajostakin se tavoittelee menestystä.

”Hyvät odotukset minulla on lauantaita ajatellen. Koko ajan hevonen on mennyt parempaan suuntaan, joten tilanne on hyvä”, valmentaja Matias Salo kertoo.

Kauden toisessa startissaan Kuopiossa Global Withdrawl sijoittui keulasta kolmanneksi, muttei selvästikään ollut parhaimmillaan. Syy vaisuuteen löytyi veriarvoista, mutta nyt niiden suhteen on jatkuvasti edistytty.

”Vähän aikaa niiden kanssa jouduttiin painimaan, mutta onneksi kaikki menee nyt parempaan suuntaan. Viimeisimmän datan niistä näen sitten perjantaina. Toivottavasti ne ongelmat ovat kuitenkin jo kokonaan poistuneet”, Salo miettii.

Helsinki-ajossa Global Withdrawl starttaa matkaan radalta viisi. Kyydissä jatkaa tuttuun tapaan Santtu Raitala. Hierro Boko ja Payet saivat Global Withdrawlia sisemmät radat. Yhtenä Suomen nopeimpana avaajana tunnettua lämminveristä tämä tuskin haittaa, jos starttiin halutaan panostaa.

”Olen menestymisen suhteen toiveikas, mutta en liian luottavainen. Totta kai me yritämme voittaa Hierro Bokon, ja kyllä meilläkin hevonen petraa kaiken aikaa. Pienet asiat ratkaisevat voiton. Olen tyytyväinen, jos näen hevosen jatkavan samanlaisena kuin kahdessa viimeisessään”, Salo toteaa.

Salon tallista Helsinki-ajossa nähdään myös Com Milton, joka pääsee kiihdyttämään liikkeelle kakkosradalta. Sen kohdalla voitto yllättäisi, mutta hyvä sijoitus ei.

”Luvassa on varmasti hyvä juoksu kärjen takana”, Salo arvioi.

Global Withdrawl juoksee Vermon Toto75-pelin neljännessä kohteessa lähdössä 8.