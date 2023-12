Toto75-ennakko Vermo: Nemea Iceman runttaa kirissään korkealle

Viime lauantaina Teivossa Nemea Iceman kierteli haastavista asemista neljänneksi. Valmentaja Isto Kuisma antoi hevoselle suorituksesta puhtaat paperit.

”Se oli mielestäni ihan hyvä. Juoksunkulku oli kuitenkin aika epäsuotuisa ja ratakin oli tuona päivänä tälle hevoselle turhan pöpperöinen”, Kuisma summaa.

Lauantaina ajettavaan enintään 15 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajoon 7-vuotias ruuna starttaa radalta yhdeksän. Ysiradan lähtöpaikkaa valmentaja pitää asiallisena, mutta vastassa on muutama hyväkuntoinen haastaja Jeppas Winstonin ja Utamaro Kempin johdolla.

”On Nemea Iceman sen verran hyvä hevonen omiin sarjoihinsa, etten ylläty isommastakaan menestyksestä. Luulen, että tämän kanssa voi lähteä pärjäämään vielä ihan jonkin aikaa”, Kuisma ajattelee.

Nemea Icemanin alku-ura oli vahvasti laukkojen sävyttämä, mutta toukokuussa hevosen siirryttyä Kuisman talliin alkoi palaset loksahtelemaan paikoilleen.

”Se on edelleen hieman tuliluonteinen ja paljon pärjäämistä aina ratkaisee pysyykö hevonen rauhallisena. Varmasti pitkälti tämän kauden tasonnosto pohjautuu psyykkisten ominaisuuksien kehittymiseen. Tehtiin me muutamia muutoksia hevosen ravin saamiseksi rennommaksi, mutta suurin tekijä on mielen rauhoittuminen", Kuisma kertoo.

Jatkoa Nemea Icemanin kohdalla ei ole suunniteltu hirveästi Vermon starttia pidemmälle vaan tarkoitus on edetä hevosen mukaan.

”Tämä on kuitenkin jo sen ikäinen, ettei ole enää mitään ihmeellisyyksiä tiedossa kilpailuttamisen suhteen. Edetään ihan sen mukaan, miltä hevonen tuntuu”, Kuisma arvioi Nemea Stable Oy:n omistamasta ja kasvattamasta ruunasta.

Nemea Iceman juoksee Vermon Toto75-pelin neljännessä kohteessa lähdössä 8. Peliaika Toto75-kierrokselle päättyy poikkeuksellisesti kello 17.45.