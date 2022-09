Toto75-ennakko: Voimaliigassa ketterä kulkupeli - "Sarja on entistä kovempi"

Kari Savolaiselle päivä on tietyllä tapaa tunteellinen. Kaksi vuotta sitten Derbyssä Morris laukkasi häiriöstä kesken nousunsa loppukaarteeseen. Inhimillisen harmin lisäksi Derbyn epäonnistuminen toi mukanaan loukkaantumisen, jota seurasi yli puolen vuoden tauko. Tänä vuonna Morris on palannut yhä vahvemmin estradille.

"Onhan se hienoa, että Morris on pystynyt nousemaan takaisin näin korkealle tasolle", Savolainen kommentoi. "Tietysti toivotaan, että hevonen menisi koko ajan hieman eteenpäin. Tampereen kisan jälkeen hevonen rokotettiin ja samalla sitä hoidettiin, vaikka ei oriissa mitään ihmeellistä huollettavaa löytynyt. Morris on ollut normaali harjoituksissa ja sen pitäisi olla hyvässä iskussa."

Toisaalta valmentaja kokee, että lähtö on erittäin laadukas, eikä kärkisijan uusiminen ole yksinkertainen tehtävä.

"Tampereella jäi varaa, mutta sitä ei yhtään osaa sanoa, miten paljon sitä jäi. Lauantain lähdössä Morris on aikaisempaa kovemmassa sarjassa, ja mukana on monta kovaa vastustajaa. Tapsalla (Tapio Perttunen) on esimerkiksi kova hevonen Cash Maker, josta hän itse oli Riihimäellä innoissaan. Siinä on monta muutakin hyvää mukana. Main Stagen olemme aikaisemmin pystyneet lyömään, mutta marginaalit ovat pienet."

Morris on varustettu kultaisella juoksupäällä, joten matka ei ole este menestykselle, sen vuoksi ori on sarjaan ilmoitettu. Suku ei välttämättä puhu maratoonarin puolesta, mutta Morris on näyttänyt kykynsä moneen kertaan. Sen isosisko Mentha on Kymenlaakso-ajon nelonen ja Uudenmaan Upeimman ykkönen, toinen sisko Maize puolestaan yllätti tasan vuosi sitten voittamalla Tornion Toto75-kierroksella. Morris on yksi niistä, joka pystyy Toto75-avauksen voittamaan.

"Hieno ravipäivä on luvassa", Savolainen päättää.

Morris juoksee Helsingin Kavioliiga-ravien Toto75-pelin avauskohteessa