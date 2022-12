Toto75-ennakko: "Yllätysvalmis 163 startin kokemuksella - "Voi, kun saisi Elliot Webin sitkeyden tallin muihin hevosiin"

Elliot Web on kilpaillut jo pelkästään Pylkkäsen valmennuksesta 121 kertaa, ja saalistanut viiden vuoden aikana uskomattomat 54 totosijaa statistiikalla 16-21-17. Rahaa hevosella oli tullessaan reilu kymppitonni, mutta nyt tilipussi on karttunut lukemiin 123 424 euroa.

Viime vuosien starttimäärät 18-31-25-28-28 saavat jo lukuina hengästymään. Varsinkin, kun Juha Pylkkänen avaa hieman taustoja Elliot Webin takaa.

“Kun se meille tuli, uran piti olla oikeastaan ohitse”, Pylkkänen aloittaa. “Saatiin hoidettua hevosta vaivannut jalka terveeksi, ja sen jälkeen on päästelty kilpaa. Kaksi vuotta sitten henkitorveen tuli mystisesti reikä, mutta kuin ihmeen kaupalla siitä selvittiin kuukauden huililla. Ei jouduttu operoimaan, vaan henkitorvi parani itsestään. Tänä vuonna on kahdesti jouduttu jäämään pois, kun selkäongelmien vuoksi lihaksisto on mennyt jumiin. Aika vähällä ollaan päästy.”

Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että ruuna on umpirehellinen työmies, jonka kestävyys henkisesti ja fyysisesti on ollut huippuluokkaa. Huippu-urheilijoilla on usein jatkuvasti huollettavaa, mutta loppujen lopuksi Elliot Web on viihtynyt parhaiten kilparadoilla ilman pitkin taukoja.

“Elliot web on älykäs kaveri, ja se on lisäksi älyttömän sitkeä”, Pylkkänen kuvailee. “Ruuna ei ole tallin nopeimpia hevosia, ja pidän esimerkiksi Janet Webiä lahjakkaampana. Elliotilla on kuitenkin iso moottori, ja se on äärimmäisen rehellinen kilpahevonen. Siitä paras osoitus oli vuonna 2018 Vermossa, kun ruuna jäi painamaan neljällä kilometrillä johtavan rinnalta, mutta kamppaili silti totosijalle. Huh, se oli jotain aivan uskomatonta.”

Triathlonistit selvittävät kolme etappia putkeen, ja myös Elliot Webiltä löytyy melkoinen näyttö muskeleistaan.

“Ei heti tule mieleen toista hevosta, jolla olisi samalla viikolla ajettu kolmesti 3100 metrin matkalla. Elliot Webillä on sekin tehty, ensin kakkossija Joensuusta, sitten voitto Kaustiselta, ja vielä seuraavana päivänä se pystyi Kaustisen avoimessa 3100 metrin ryhmässä venymään neljänneksi. Elliot Web omaa erikoisen hyvän vauhtikestävyyden lisäksi taidon palautua todella nopeasti, muuten tällainen kilpailuttaminen ei olisi mahdollista”, Pylkkänen ihastelee.

Elliot Webin vire ei ole mahdottoman kaukana vuoden 2018 parhaista hetkistä. Hevonen teki viimeksi Kuopiossa 3. ulkoa asiallisen 15,7-vauhtisen 700 metrin kirin. Se hävisi selityksittä nytkin mukana olevalle Bismarck Comerylle, mutta pystyi puristamaan kakkoseksi.

“Hokkikelit ja jäädytetyt radan sopivat Elliot Webille parhaiten. Hevonen kilpailu nousuvireessä, mutta toki jo totosija lauantaina olisi kova juttu. Jossain vaiheessa talven edetessä ruuna pystyy nokittelemaan vastustajiaan. Bismarck Comerylle tuli takarivi, mutta se on esiintynyt todella vahvasti. Voittokin on mahdollinen, tosin tässä vaiheessa se olisi pikkuyllätys.”

Tuoreimmassa kisassa rattailla istui Juhan poika Viljami Pylkkänen. Nuorukainen täytti marraskuussa vasta 17 vuotta, mutta 54 kilpailusta on silti irronnut peräti 15 kaksarisijaa.

“Viljamista on kasvamassa kunnon ajomies, ja ainakin tässä vaiheessa hänellä on itsensä kehittämiseen kova palo. Mieli saattaa muuttua, mutta toivotaan, että intoa riittää tulevaisuudessakin. Tänä vuonna hän on tarjonnut omille hevosille tarkkoja juoksuja, ja poikaa on ajettu sisään tähän hommaan. Hienoa on ollut se, että olemme pystyneet neuvomaan toisiamme.”

“Vain yksi hazardi hänelle on tullut, kesällä Elliot Webin kanssa Lieksassa. Poika tietää sen itsekin. Uskon, että jos hän panostaa ohjastamiseen, niin hän on kova nimi jonain päivänä.”

Lauantaina lähtöpaikka auton takaa on mainio, ja ruunan kyytiin hyppää hevoselle hyvin tuttu mies Tuomas Pakkanen. Hän narutteli keväällä 2019 nimenomaan Oulussa ruunan kyydissä 25-kertoimisen Toto75-yllätyksen.

“Pakkanen tuntee hevosen mainiosti, kun on sillä pääosan starteista ajanut. Toivotaan, että kaikki menee putkeen.“

Janet Web olisi paremmalta lähtöpaikalta ollut omassa lähdössään korkealla, mutta rata kahdeksan madaltaa odotuksia.

“Juuri lähtöpaikka harmittaa, sillä tamma on tuloillaan, ja hevosen vire on kohdillaan. Janet Web on paljon lahjakkaampi kuin mihin se on toistaiseksi urallaan yltänyt. Harjoituksissa se pesee Elliot Webin puhtaasti, ja pidän sitä tallin parhaana hevosena."

Yhden toiveen valmentaja kuitenkin heittää joulun alla ilmoille.

"Voi, kun saisi Elliot Webin sitkeyden tallin muihin hevosiin."

Elliot Web juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 5, joka on Toto75-pelin avauskohde