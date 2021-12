Toto75-ennakko: Ympyrä sulkeutuu - “Harmi ettei isä ole näkemässä”

Lex Nicolas on tarkkaan ottaen Valte Salojensaaren kasvatti. Neljä vuotta sitten 84-vuotiaana sairaskohtaukseen menehtynyt arvostettu hevosmies menestyi Nicolaksen kanssa upeasti 1970-luvulla, ja tunnetuksi Valte tuli myös luotettavana hevoskauppiaana. Lauantaina hänen poikansa Tapani ja Jussi Salojensaari tuovat Lex Nicolaksen Vermoon.

"Lex Nicolas oli sunnuntaina harjoituksissa täysin normaali, sen tuntuinen, etten epäröinyt tarjota sitä listoille", Jussi Salojensaari kommentoi. "Olin jo etukäteen tutkaillut Vermon lähtöä. Kun pitkälle reissulle lähdetään, pitää hevosella olla kaikki kunnossa. Sunnuntain perusteella kaikki on juuri niin kuin pitää."

Jussin veli Tapani on tuttu mies valtakunnan lähtöjen voittajakehästä, vaikka. Bowl Winner K. oli vuosituhannen vaihduttua useasti pysäyttämätön peli, ja myös esimerkiksi Royal Ripple pystyi muutamaa vuotta myöhemmin mainetekoihin.

"Pääsin minäkin silloin voittajakehään, mutta olisihan se upea joskus onnistua lauantaina isoissa raveissa niin, että hevonen kilpailisi nimissäni", Jussi jatkaa. "Pikamatka kun on, niin Tapani varmasti ajaa eteenpäin. Itsekin olen ajanut kilpaa, mutta motivaatio lopahti, kun hevoset olivat sen verran tavallisia, enkä niillä pärjännyt. Toisaalta, jos talliin tulee hyvä hevonen, niin en raaski huonontaa sen mahdollisuuksia ajamalla itse. En minä niin hyvä kuski ollut", Jussi nauraa.

Lex Nicolas kuuluu siihen parempaan osastoon. Startteja oriilla on 26, joista peräti 14 on päättynyt totosijaan ja niistä voittoja on seitsemän.

"Starttimäärä on vielä kohtuullisen matala, jonka lisäksi Lex Nicolas tuntuu kehittyvän kaiken aikaa. Turun kisan alla sillä oli starttitaukoa, joten uskon sen nyt olevan astetta terävämpi. Toki niin pitääkin olla, kun maililla kaikki painelevat alusta pitäen kovaa."

Isä-Valte olisi varmasti pojistaan ylpeä, jos pääsisi näkemään lauantain lähdön.

"Harmi, ettei isä ole näkemässä kisaa. Toisaalta tuntuu hienolta, että olemme päässeet tähän pisteeseen saakka. Isä sanoi Lex Nicolaksen ollessa vuoden vanha, että kannattaisi noin komean varsan saatuaan astuttaa emätamma uudelleen Lexus Fontilla. Sitä olen harmitellut, etten uskonut isän neuvoja. Nyt isäori ja emätamma ovat molemmat menehtyneet. Kaikesta huolimatta Lex Nicolaksen menestys on jo tähän saakka lämmittänyt miestä kovasti."

Veljekset ovat jatkaneet suvun hevosperinnettä hienosti, ja lauantain Toto75-voitto olisi Jussille erityisen kova juttu.

"Perhosia on varmasti vatsassa kilpailun lähestysessä. Tapani on tässä meidän hommassa se ykkösmies, ja itse olen ollut kaverina tallilla parhaani mukaan auttamassa. Toivotaan, että Lex Nicolas jonain lauantaina onnistuisi", Jussi päättää.

Lex Nicolas juoksee Helsingin lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde.

