Hevosurheilun Toto75-ideavihje Forssa: Ei kahta ilman kolmatta?

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Forssa

Lähtö 1

Jyrki Korhonen: Hetvin Kingille (9) matka käy. Lähtölaukatta pärjää ja voi pärjätä pienellä hypylläkin. Viimeistelyssä kaikki hyvin.

Lähtö 7

Crista Packalén: Kiikku's Giantin (8) jalkoja huollettiin viime startin jälkeen. Teki viimeksi hyvän esityksen ja kotona kaikki ok. Suoritukset on ailahdellut viime aikoina, joten ihan täyttä luottoa ei ole miten tänään suorittaa. Paikka on kehno mutta normaalina pystyy pärjäämään.

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (10) jäi viimeksi alussa liian kauas kärjestä, ja hiljaisen matkavauhdin jälkeen oli mahdotonta pärjätä. Etukengättömyys ei välttämättä sopinut. Nyt kengät jalassa ja jenkeillä. Toivotaan vetäviä selkiä takarivistä.

Lähtö 10

Kari Savolainen: Truthisoutthere (6) on huippukunnossa, kova tulos ja suoritus alla. Matka käy, menestystoiveet on kovat.

Ilona Mäkinen: Dodiilla (9) on huippusuoritukset kahteen viimeiseen. Tuntuisi palautuneen hyvin niistä. Muutoksena takakengät jalassa ja ilman jenkkejä. Pärjäämään lähdetään.

Rovaniemi

Lähtö 1

Kari Alapekkala: E.L.Lollipop (1) suoritti koelähdön hyvin ja meni kevyesti. Lahjakas tamma, joka pystyy heti menestymään.

Lähtö 10

Kari Alapekkala: M.T.Special Girl (9) on ollut tasainen alkuvuoden starteissa. Tuntuu nyt paremmalta ja pystyy olemaan kolmen joukossa. Ilman etukenkiä.