Toto75-pelissä poikkeuksellinen käytäntö kesän kaksipäiväisissä suurkilpailuissa

Tämän viikonlopun Lahden Suur-Hollola-lauantain Toto75-pelissä on 70 000 euron jackpot. Mikäli rivistä tulee niin helppo tai niin vaikea, että lauantaina jää toteutumattomia voittoluokkia Toto75-pelissä, siirtyvät jakamattomat voitot sunnuntain Lahden Toto75-pelin jackpotiin.



Lahdessa suurin mahdollinen sunnuntain jackpot on 200 000 euroa.



Toteutumattomien voittoluokkien siirtyminen lauantailta sunnuntaille on voimassa lisäksi Mikkelin St Michel-viikonlopun ja Kouvolan Kuninkuusravien aikana. Kouvolaan on tulossa vuoden suurin kotimainen Toto75-kierrosten jackpot, kun jackpotiin lisätään noin 450 000 – 500 000 euroa ja Kuninkuusravien lauantain potissa on näin miljoona euroa.