Tuhti 92 sivua totopelitietoutta

Kaustisella ravataan kaksipäiväiset Festivaali-ravit. Kaustisen perjantaisen Toto5-kierroksella ravataan 5-vuotiaiden lämminveristen Isla-ajo sekä 4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkupelimanni. Jälkimmäiseen osallistuvalla Hentun Liisa on seitsemän kilpailunsa jälkeen vielä tappioton. Kasiradalta starttaava tamma nostetaan 7 oikein -vihjeissä suosikin asemaan.

Toto5:n neljäntenä kohteena ajettavaan Isla-ajoon 20 metrin takamatkalta lähtevä Kurri Jari Boko ei päässe helpolla paalun kovia tammoja vastaan. Lähdön voittaja kuittaa 15 000 euron ykköspalkinnon.

Nikulassa nähdään lauantain päälähtönä Festivaali-ajo. Mukana ovat viimeksi Killerin rataennätyksen uusiin lukemiin laittanut Next Direction. Se saavastaansa muun muassa Jason's Camdenin ja Whole Lotta Loven. Ruotsin värejä kantaa From The Mine, joka heittää huippupäivän osuessa kohdalle kovan haasteen.

7 oikein -viikon ravitarjonta on kattava. Siihen mahtuu 13 kotimaiset totoravit. Jämsässä ravataan Kaustisen tapaan kaksi päivää, lauantaina ja sunnuntaina. Sodankylässä nautitaan yöttömästä yöstä lauantaina klo 20 alkavien ravien merkeissä.

Keskiviikon yksi päälähdöistä on Tawaststjernan muistoajo, jossa suursuosikkina starttaa V.G. Voitto. Kylmäveristen Isokengässä ottavat yhteen muun muassa Kartier, Veeran Poika ja Kujanpään Jyräys.

