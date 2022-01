Uusi ravivuosi rivakasti käyntiin

Tämäniltaisen Toto65-pelin avaa Isokenkä, jossa Grainfield Aiden hakee jatkoa viikko sitten Vermossa juoksemalleen ykkössijalle. Seitsemän hevosen lähdössä Hannu Korven suojatti starttaa matkaan suosikkina.

Kotimaisen Toto65-rivin ratkettua jatkavat Ruotsin Jägersro ja Solvalla. Solvallaan suuntaa myös mukavasti maanantaina Ruotsin reissunsa aloittanut Iikka Nurmonen. En Candy Till starttaa Toto86-pelin päättävässä kohteessa.

Ensimmäiset Kavioliigan pisteet jaettiin viime lauantaina Vermossa ja uudistuksen myötä liigapistetiliä on mahdollista kartuttaa kaikkien lauantairavien pääpelikohteissa. Tulevana lauantaina Lahden Jokimaalla on odotettavissa jälleen tasokas Toto75-kierros, jossa täysosumille on jaossaa vähintään 75 000 euroa ekstraeuroja. Vain yhden täysosuman löytyessä jackpot+ tuplaa lisärahan.

Jokimaalla startataan myös totopelaajille suunnattu Kavioliigakisa, jossa pelataan neljä Kavioliigan Toto75-kierrosta ajalla 8.-29.1. (Lahti, Kouvola, Tampere, Helsinki). Kisariviksi tulee pelata max. 120 rivin järjestelmä. Kavioliigakisan voittaja on selvillä lauantai-iltana 29.1.

Loppiaisen Toto5-kierrosta isännöi Kouvola ja perjantaina Seinäjoki. Pohjanmaalla ajetaan myös sunnuntaina, kun Kaustisella ravataan 11 kisalähtöä. Magic Monday aloitetaan Turussa ja lähdöt vuorottelevat Jyväskylän kanssa. Kumpaiseenkaan ei nähty isoa hevosryntäystä. Teivo päättää tiistaiseen tapaan 7 oikein -viikon.

Kätevä näköislehti sisältyy kaikkiin Hevosurheilun ja 7 oikein -lehtien tilauksiin. Sen voi lukea missä päin maailmaa tahansa lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta.