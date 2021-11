Vaskikello kutsuu Käpylä Grand Prix'in

Keskiviikkoillan Toto65-kierrosta isännöi totutusta poiketen Forssa. Vermossa valmistaudutaan yhteen syksyn päätapahtumista, sillä lauantaina on ohjelmassa hienotasoinen Käpylä GP. Hevoset saapuvat Käpylän vanhan vaskikellon kumahdellessa 2620 metrin tasoitusajoon. Lähtö on kahden paalun voimainkoitos. Perusmatkalla reissua tekee muun muassa sensaatiomaista kautta juokseva Unique Creation, joka on raju vastus viereltään voltin kolmosradalta lähtevälle Run And Repeatille. Celsius Evo on sekin vahvassa kisavireessä. 20 metrin takamatkalta starttaava An-Dorra on kovan haasteen edessä paaluhevosia vastaan.

Lauantaina nähdään myös Willow Priden ja Stonecapes Queilan milenkiintoinen kohtaaminen Toto75:n avaavassa kohteessa. Vermossa on paikalla myös edustava joukko parhaita suomenhevostammoja. Oriit ja ruunat ottavat myös mittaa toisistaan omassa lähdössään, jossa vielä tappiotonta kautta tekevä Pauhis yrittää karata Morisonilta, Nylandilta ja Sheikiltä.

Magic Monday ravataan Joensuussa ja Lahdessa.

Ruotsissa on tarjolla tänään yli 1,9 miljoonan euron jackpot, kun Toto86 Express -lähdöt juostaan tiivistahtisesti Jägersrossa ja Solvallassa. Viikonlopun Toto75-kierros ravataan Oslon Bjerkessä.