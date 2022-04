Vilkas ravipääsiäinen

Vermon keskiviikkoillassa nähdään hevosmäärältään pieni, mutta sitäkin mielenkiintoisempi kolmevuotislähtö. Huikean kaksivuotiskauden kilpaillut Riina Rekilän kasvattama ja valmentama Tetrick Wania toimii vauhtimittarina toistaiseksi vielä tappiottomalle Pekka Korven Corazon Combolle. Tähtivarsojen kohtaaminen on Toto65-kierroksen makupala, mikä ei välttämättä enää toistu kotimaan ikäluokkalähdöissä. Tetrick Wania hyvästelee Vermon startin myötä Suomen.

Ennen lauantain Toto75:sta kisataan torstainen Toto5 Jyväskylässä. Pitkäperjantaina Turku aloittaa Toto4:lla klo 13 ja Joensuussa jatketaan Toto5:n merkeissä klo 18.

Lauantain Kavioliiga-raveja isännöi Lahti, jossa huipentuu kylmäveristen Suomen Cup. Ravit päättävään finaaliin lähtee hevosia neljältä paalulta. Core kohtasi voittajansa viime lauantaina Satakunta Seniorissa, mikä päätti oriin kuuden tolpan putken. Aloittaako Esa Holopaisen ajokki uuden voittojen sarjan Jokimaalla, kun se starttaa perusmatkalta? Riittääkö etumatka 60 metriä taaempaa lähteviä Joriinia ja Morisonia vastaan?

Avauskohteena ravataan lämminveritammojen Suur-Hollolan Best Lady. Willow Pride hakee kolmatta Best Lady -voittoa. Lähtöpaikat lienevät ratkaisevassa roolissa. Willow Pride ryhmittäytyy auton taakse paikalle neljä, kun Magical Princess ja An-Dorra arvottiin uloimmille lähtöpaikoille. Mitä tekee ykkösradalta starttaava, mukavilla esityksillä kautensa avannut Piece Of Glory? Lähdösä on mukana myös viime vuoden voittaja Stonecapes Queila, joka spurttaa matkaan Willow Priden sisäpuolelta kolmosradalta.

Pääsiäispäivien tarjonnasta vastaavat sunnuntaina Forssa ja maanantaina Kaustinen sekä Helsinki. Nikula aloittaa Toto5-raveilla ja Vermo jatkaa Toto64-kierroksella, jossa herkutellaan myös 50 000 euron jackpotilla. Lauantaina Toto75-pelissä on 40 000 euroa ekstraa.

Ruotsissa sen sijaan on tänäiltana lähes 900 000 euron jackpot. Viikko jatkuu naapurimaassa V75 Spring Racella, jonka huipennus ajetaan ensimmäisenä pääsiäispäivänä Rommessa multijackpot-kierroksella.

Seuraava 7 oikein -lehti ilmestyy poikkeuksellisesti torstaina 21.4. Keskiviikon 20.4. Vermon käsiohjelmasivut, vihjeet ja tallikommentit ovat luettavissa ja ladattavissa Hevosurheilun verkkosivuilta keskiviikkona 20.4. klo 12.

