Vuosi vaihtuu jackpot-tunnelmissa

Tänään ilmestyneessä vuoden viimeisessä 7 oikein -lehdessä on käsiohjelmasivut Suomen raveihin torstaista ensi viikon keskiviikkoon. Pohjoismaisiin kohteisiin on pelilistat ja vihjeet torstain Ålborgin. perjantain Bjerken sekä lauantain Axevallan 75-kierroksille. Lisäksi on pelilistat perjantain Rommen lounasravien T65-peliin sekä Östersundin sunnuntaiselle GS75-kierrokselle.

7 oikein -raviviikko alkaa Jokimaan kahdeksan lähdön Toto5-raveilla. Perjantain pääravit ajetaan Turun Metsämäessä, ja samaan aikaan ravataan Seinäjoella.

Kotimainen ravikausi päättyy lauantaina Vermon Kavioliigaraveihin. JouluCupin finaalit molemmille roduille ovat mielenkiintoisen 75-kierroksen kiperimpiä pelikohteita. Kierros huipentuu Neljän kilometrin voimainkoitokseen.

Uusi vuosi alkaa Mikkelin sunnuntaisilla Toto4-raveilla. Oulun Äimärautio on historian ensimmäisen Euronelkun järjestäjärata. Pääpeli on lähdöissä 6 - 9, ja euron peruspanoksella pääsee tavoittelemaan siivua ainakin 160 000 euron potista. Kohteet ajetaan ilman välissä olevia verrytelyaikoja, joten neljä lähtöä näkee reilusti alle tunnissa. Peliaika Euronelkkuun päättyy ravien 6. lähdön startatessa noin klo 19.55.

Teivon uusi kausi alkaa tiistaina, ja keskiviikkona on vuorossa Vermon Kuuma keskiviikko Toto65-jackpoteineen.

Muistathan, että näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa printtilehden ilmestymispäivää edeltävänä iltana klo 19. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero.

Näköislehteen lisätään lauantaiaamuna tallikommentteja lauantain 75-raveihin sekä alkuviikon raveihin.