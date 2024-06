Toto86-ennakko Åmål: Redénin Sorbet ja Mahala suosikkeja, Haapakankaan Gibraltar palaa voittajaksi

Kohdelähdöistä peräti kuusi on lauantaista tuttuja STL-divisioonia. Kultadivisioona (86-4) on Ändå Något -lähtö, joka ajettiin ensimmäisen kerran jo 1970.

Daniel Redén marssittaa Åmåliin Sorbetin. 13-vuotias ruuna on huippuvireessä, ja tulostaulua koristaa neljä peräkkäistä ykköstä. Örjan Kihlströmin ajama Sorbet on kakkosradalta yksi suosikeista. Four Guys Dream, Milliondollarrhyme ja Alessandro Gocciadoron huippuvireisen tallin Charmant de Zack ovat kovimmat vastustajat. Stefan Perssonin Four Guys Dream oli vahva kakkonen viimeksi Extremen rinnalta.

“Sorbet oli tosihieno viimeksi, eikä sen pitäisi olla ainakaan huonompi nyt. Ruunaamisen jälkeen Sorbet on tullut varmemmaksi, ja se voi paremmin. Kunto on hyvä, ja Sorbet pystyy avaamaan hyvin. 800 metrin rata ei ole ongelma. Sorbet tietää, mitä sen pitää tehdä”, Redén sanoi.

Illan erikoisuus on ME-koe, joka ajetaan 3280 metrin matkalla ja volttilähetyksellä (86-7). Gidde T.H:lla on oriiden/ruunien ennätys 15,7 ja Samedilla tammojen 16,6. Redénin Mahala lähtee suosikkina ennätysjahtiin 40 metrin takamatkalta.

”Mahala ei saanut ravia sujumaan viimeksi Gävlessä. Eläinlääkäri tutki ja hoiti hevosen sen jälkeen. Mahala tuntui hiitissä hyvältä, ja uskon, että se on lyönnissä jälleen. Se saa mennä nyt selissä, kun matka on pitkä. Lyhyt kiri on hevosen paras ominaisuus”, Redén kertoi.

Veikko Haapakankaan valmentama Gibraltar mahtuu vielä mukaan Klass II:een, kun viimeksi finaalissa kova tulos 12,2a/2140 riitti kahdeksanteen sijaan. Mika Forssin ajama Bold Eaglen poika on selkeä suosikki 2480 metrin matkalla 86-kuutosessa.

”Gibraltar meni viimeksi 12,1, eikä saanut kunnolla kiritilaa. Se jäi alkumatkalla ulkoradoille ja teki sen jälkeen hyvän juoksun. Pääsemme vielä uudelleen Klass II:een, ja mielestäni hevosella on luokkaa enemmän kuin muilla. Tässä on mahdollisuus voittaa ja päästä taas finaaliin. Mikan mukaan Åmålin radan pitäisi sopia Gibraltarille”, Veikko Haapakangas kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Hopeadivisioona aloittaa 86-kierroksen. Mika Haapakankaan Special Major on kakkosradalla. Hurjaan kuntoon noussut Juhani Partasen Västerbo Imtheman on suosikki.

Pronssidivisioona on 86-pelin päätöskohde. Mukana on monta viime viikkojen menestyjää. Rick Ebbingen Jo Black ja Björn Norénin Hipster K saivat sisimmät lähtöradat, Make It Schermer ja Esperia Font joutuivat takariviin. Magnus Jakobssonin Always A Pleasure tulee kisaan kolmen voiton putkessa. Veikko Haapakankaan Jetborne on seiskaradalla.