Astrum Solvallan T75-finaaleihin viiden voiton putki alla – taktiikka silti maltillinen

Antti Veteläisen voittokone Astrum kävi hakemassa Klass I:n finaalipaikan keulavoitolla Bollnäsista Mika Forssin ajamana. Nyt on vuorossa finaali 220 000 kruunun ensipalkinnolla.

”Hevonen sai Bollnäsin startin jälkeen hengähtää kunnolla, reissu tuntui jäsenissä. Sitten alettiin pikkuhiljaa treenata ja tarvittiin startti ennen finaalia alle. Porin startti palveli hyvin, viimeinen tuhat ajettiin ihan kunnolla kilpaa. Treenien perusteella hevonen meni startista paljon eteenpäin, ja torstain viimeistelyissä se tuntui tosi mukavalta”, Antti Veteläinen kehaisee.

Hän ohjastaa itse Astrumia, joka starttaa nelospaikalta, kun Forss ajaa Petri Salmelan M.T. Oberonia.

”Mika sanoi heti karsinnan jälkeen, että ajaa finaalissa M.T. Oberonia, jos Pete ilmoittaa sen. Pähkäiltiin sitten, että kun itse tuntee hevosen parhaiten, niin parempi ajaa itse kuin alkaa selittämään kaikkea muille”, Veteläinen perustelee kuskivalintaa.

Kovin vastustaja tulee Timo Nurmoksen tallista. Amalencius B.B. palasi sellaisilla ryminällä viimeksi tauolta, että sai kovat kehut myös ohjastaja Örjan Kihlströmiltä.

”Pitää yrittää hyödyntää Astrumin lähtöpaikkaa ja -nopeutta, että päästäisiin sisäpuolen hevosista ohi. Mutta sen jälkeen Timpan hevosen selkä kelpaa ilman muuta, jos se ei laukkaa ja lähtee normaalisti. Se on sen tyyppinen hevonen, että pitää varmaan reipasta tempoa yllä, ja sen takaa voi saada luukunkin”, Antti Veteläinen pohtii.

”Mutta nämä on näitä ennakkokaavailuja ja -toiveita. Ei me ruveta luulottelemaan. Taso on Ruotsin 75-finaaleissa kova. Tallin väen kesken on puhuttu, että oltaisiin tyytyväisiä, jos oltaisiin neljänkin sakissa.”

Suomalaisten hevoset ovat yllätysvalmiita 75-pelin avauskohteissa. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Baritone Artist saa hopeafinaaliin kärryilleen Örjan Kihlströmin, mutta lähtörata on kurja 8. Katri Lindgrenin No Limit Express on Klass II -finaalissa ykkösradalla. Einari Vidgren Oy:n Global Classified lähtee radalta 11.

Margaretas Tidiga Unghästserie -sarjan 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien lähtö ajetaan ennen 75-kohteita. Lähdössä on kaksi mielenkiintoista 3-vuotiasta Suomesta: Antti Veteläisen ASVT -huutokauppalähdön kakkonen Jackandjones Sisu ja Seppo Palmroosin voittokone Luciano Bryne.

”Jackandjones Sisu sai Hevosenomistajapokaalin jälkeen hengähtää ja sitä vähän huollettiinkin. Nyt se tuntuu menneen talvitreenistä napsun verran eteenpäinkin. Kaksi reipasta ajoa on alla. ei me lähdetä Solvallaan henkiä aukomaan. Ihan parhaat 3-vuotiaat ei ole vielä näin aikaisin paikalla, ja siksi uskalsi löhteä reissuun”, Antti Veteläinen juttelee.

”Lähtöpaikka (rata 2) nosti meidän osakkeita. Jackandjones Sisu on tosi nopea startista, pitää yrittää päästä silläkin sisäradalle ja saada selkä eteen. Silläkin ollaan tyytyväisiä, jos ollaan neljän sakissa.”

Tukholmaan on luvattu perjantaille ja lauantain vastaiseksi yöksi vesisadetta ja lauantaiksi kuivaa keliä, joten rata lienee hiekkapintainen kesärata. Se ei vaikuta Veteläisen kaksikon balansseihin.

”Me ei ruveta vaihtamaan kesäkenkään, talvibalanssilla ajetaan. Siitä ei ole kummallekaan haittaa”, hän vakuuttaa.

Solvallan ravit starttaavat 5.2. kello 15.45. Jackandjones Sisu juoksee lähdössä 4 kello 16.53. T75 pelataan lähtöihin 5-11, ja peliaika päättyy 17.20. Astrum juoksee 5. kohteessa kello 18.50.

Toto-kupongille tästä linkistä