Björn Goopilta Vermon vihjeet Björnkollenissa – Asteroid on ykkösrankkaus

75-1: Kun 6 Born To Run jäi pois, lähdöstä tuli rankkari 3 Bosse Nicelle. Ehkä 2 Marlon Dee pystyy tarjoamaan jonkinlaisen vastuksen.

75-2: 7 Parvelan Retu on fantastinen hevonen. Se oli hyvä vuoden aloitusstartissa, ja varmaehdokas sunnuntaina. 5 Evartti on kovin vastustaja.

75-3: Stayerlähdössä on hevosia kolmella paalulla. 1 Versace Face on paalukarsinan kovin. 10 Unique Creation on vaarallisin 20 metrin karsinasta ja 14 Martin de Bos pisimmältä takamatkalta. Varoitus numerosta 8 Main Stage, jonka kärryillä ajaa huippukuski Santtu Raitala.

75-4: 4 Amornero Rocin tulosrivi ei paljon lupaa, mutta en usko, että Alessandro Gocciadoro lähtee Suomeen, ellei hän tiedä hevosen pystyvän hyvään suoritukseen. Oma hevoseni 12 Kurri Jari Boko on kunnossa, mutta lähtörata tekee sen, että se on kakkossuosikkini tässä. Toki se pystyy haastamaan Amornero Rocin. Lisäksi riviin mukaan 10 Always Ready, 8 Jason’s Camden ja 1 Skyfall Shine.

75-5: Tämä on myös avoin lähtö. Itse ajan 8 Asteroidia. Se on tosi hieno hevonen, mutta valitettavasti lähtörata on huono. 2 Donizetti ja 5 Colibri Jet ovat kapasiteetiltään kovaluokkaisia. Uskon kovasti omaani, ja se on ykkösrankkaukseni. Varoitus myös numerosta 1 Nineeleven.

75-6: 1 Epimetheus voi johtaa lähtöä alusta loppuun. Se on hyvä varmaehdokas. Varoitus numerosta 12 No Limit Royalty. 2 Ivar B.R. ja 3 My Sweden ovat hyviä hevosia, mutta en usko niiden pystyvän lyömään ykköstä Epimetheus.

75-7: 6 Bepi Bi jäi viimeksi pussiin voimia jäljellä. Voi saada revanssin tässä, ja mailin matka sopii sille. Mutta luovuttaako 4 Next Direction keulat Bepi Bille, en ole siitä niin varma. 7 Brambling on tehnyt kaksi starttia ja kunto on varmasti nousussa. 9 Gareth Boko siitä tiedetään, kuinka hyvä se on. Oma hevoseni 10 Stoletheshow oli viimeksi vähän vaisu Solvallassa. Sen olisi pitänyt pystyä parempaan. Se meni siellä takakengät jalassa, ja nyt ajetaan ilman kaikkia kenkiä. Rankkaukseni on 9-6-7-10 ja varoitus 2 Cokstile.

