Toto75-ennakko Mantorp: Great Skills ja Admiral As palaavat tauolta, Hanna Rexhammarilla kaksi suosikkia

Daniel Wäjerstenin valmentama Great Skills sai jo talvella kutsun St Micheliin. Se palaa kilpailuihin Mantorpin lauantain hopeadivisioonassa, joka on 75-pelin päätöskohde.

Great Skills kuuluu Wäjerstenin kovaan 6-vuotisikäluokkaan, josta Borups Victory otti sunnuntaina Elitloppetissa kakkossijan.

Great Skills voitti 4-vuotiaana Axevallan Stochampionatetin. Viime vuonna tuli ykköset tammojen EM-kisassa ja Ruotsin mestaruudessa. Vuodenvaihteessa Great Skills kilpaili Ranskassa. Se aloitti hyvin ja otti kakkos- ja nelossijat, mutta tammikuussa tuli kaksi rahatonta starttia. Niiden jälkeen tamma on ollut tauolla.

Great Skills juoksee Mantorpin hopeadivisioonassa, jossa tammoilla ei ole voittosummarajaa. Ready Cashin tytär on ansainnut 6,1 miljoonaa kruunua. Jörgen Westholmin Queen Belina on lähdön toinen kova tamma.

”Great Skills on treenannut hyvin tauon aikana. Ajoimme 18-kyytisen ratahiitin Bergsåkerissa viikko sitten. Hevonen tuntuu vahvalta, mutta vauhtia siltä varmaan vielä puutuu. Niin oli myös viime kauden aloituksessa Uumajassa. Tämä lähtö oli sopiva, kun pääsimme hopeadivisioonaan, joten uskon, että se voi taistella tässä voitosta”, Wäjersten sanoi.

Daniel Redénin Admiral As palaa radoille talven Ranskan kilpailujen jälkeen ja aloittaa kultadivisioonassa (75-6). Admiral As voitti viime vuonna Åby Stora Prisin ja C.L.Müllers Memorialin. Copenhagen Cupin kakkonen Edibear, Gocciadoron Danger Bi ja Gennaro Casillon Demon ovat kovia vastustajia.

”Admiral As oli hirveän hyvä ensimmäisessä startissa Ranskassa, mutta sen jälkeen se ei ollut terve. Hoidimme sitä, mutta päätimme, ettemme kilpaile enempää Ranskassa. Hevonen selvästi kaipasi hiekkaratatreeniä, jota se oli saanut kotona. Viimeisen kuukauden ajan hevonen on tuntunut oikein hyvältä. Uskon, että se tulee samanlaisessa kunnossa takaisin, mitä se oli Ranskan ensimmäisessä kilpailussa. Matka sopii hyvin”, Daniel Redén sanoi.

Ina Scots Äran voittaja saa 300 000 kruunua. Herakles Zet, Stens Rubin, Bicc’s Tobee, Naomi Bros ja Everything Bi ovat suosikkeja 75-pelin kolmoskohteessa. Redénin Herakles Zet on selkeä ykkönen peliprosenteissa.

”Herakles Zet oli tosi hieno Örebrossa. Örjan piti oikein kovasti sen suorituksesta. Herakles on valtavan mukava hevonen, joka on löytänyt kuntonsa. Hyvältä paikalta olemme optimistisia”, Redén totesi.

Hanna Rexhammarin hevoset ovat kilpailleet vahvasti myös tällä kaudella, 13 starttia, 5 voittoa ja voittoprosentti 38. Tallin tähtihevoset juoksevat Mantorpissa. Jorma Kontion ajama Money Matters on kakkosradalla 75-pelin avauskohteessa, joka on Klass II ja ajetaan volttilähetyksellä. Emilia Leon ohjastama Can Can Broline starttaa 75-nelosessa takamatkalta. Twister Bin tytär on tammalähdön suosikki.

Hannu ja Mikko Laakkosen Vivillion kilpailee ST:n Nuorten sarjassa ennen 75-kohteita. Reijo Liljendahlin valmentama Propulsionin tytär hakee uransa avausvoittoa. Stall Nikkasen Gosa Gosing (Readly Express) lähtee seiskaradalta jahtaamaan ensimmäistä voittoaan.